Apelul Moscovei adresat studentilor rusi din strainatate

Studentii rusi sunt bineveniti in Marea Britanie

Economia sufera din cauza fenomenului de "brain drain"

"Veniti inapoi in Rusia!" Cu acest mesaj s-a adresat departamentul de la Moscova pentru rusii din strainatate - "Rossotrudnichestvo" - cetatenilor rusi care traiesc in numar de zeci de mii in Occident. Apelul este indreptat inainte de toate studentilor din Marea Britanie, SUA si alte "state neprietenoase". Acestia sunt rugati sa-si continue studiile in Rusia.Initiativa Moscovei este fara indoiala o consecinta a deteriorarii dramatice a relatiilor dintre Rusia si Occident, mai ales in contextul afacerii Skripal.Studentii rusi vor fi primiti cu bratele deschise in patria lor - asigura Moscova. Autoritatea moscovita Rossotrudnichestvo vorbeste de accentuarea "rusofobiei", a atitudinii antirusesti din Europa si avertizeaza fata de posibile sicanari la adresa cetatenilor rusi.Genri Sardarian, decanul Facultatii de Management si Politica de la Universitatea pentru Relatii Internationale MGIMO din Moscova, confirma faptul ca facultatea sa, alaturi de altele din Rusia, vor recunoaste rezultatele obtinute de studenti la institutele de invatamant superior din strainatate in cazul in care isi continua studiile in tara de origine.Potrivit Ministerului rus al Educatiei, 60.000 de cetateni rusi erau inscrisi, in 2014, la universitati din strainatate.Din cauza agravarii situatiei economice din Rusia, se estimeaza ca numarul acestora a crescut intre timp.In timp ce Kremlinul promoveaza astfel tendintele izolationiste, ambasada britanica din Moscova semnalizeaza ca rusii sunt bineveniti in Marea Britanie - in calitate de turisti, oameni de afaceri sau studenti.Si Universitatea Oxford s-a adresat, in scris, studentilor rusi, comunicandu-le ca, in pofida tensiunilor diplomatice bilaterale, sistemul de invatamant britanic ramane deschis pentru studentii rusi. Conditiile de acceptare a studentilor rusi in Marea Britanie au ramas aceleasi, se mai mentioneaza in comunicat.Nu e prima data cand Moscova incearca sa franeze asa-numita migrare a creierelor: plecarea fortei de munca inalt calificata din tara. Tentativele anterioare nu au fost insa insotite de motivatii politice.Emigrarea ridicata afecteaza inainte de toate domeniile economiei si stiintei din Rusia.Cati oameni de stiinta au parasit deja Rusia nu se stie precis. Se estimeaza insa ca, de la prabusirea Uniunii Sovietice, numarul acestora s-ar ridica la aproape un milion.Viktor Kalinuskin de la Academia de Stiinte din Moscova spunea, cu putini ani in urma, ca cercetatorii rusofoni ar fi angrenati in proportie de 30 la suta in dezvoltarea produselor Microsoft.Guvernul de la Moscova a initiat, in ultimii 15 ani, numeroase programe menite a-i determina sa se intoarca in Rusia pe studenti sau pe cei cu inalta calificare. Pana acum, insa, fara prea mult succes.