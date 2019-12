Armata rusa anunta ca a pus in functiune rachetele pe care le considera "invincibile"

Ziare.

Ministrul Apararii Serghei Soigu a raportat presedintelui Putin ca primul regiment echipat cu noi sisteme strategice hipersonice Avangard este gata sa functioneze, conform unui comunicat al ministerului citat de agentiile de presa ruse, relateaza AFP.In decembrie 2018, armata rusa a anuntat ca primul regiment de rachete Avangard va fi desfasurat in regiunea Orenburg, in Ural.Vladimir Putin a dezvaluit cu mandrie in martie 2018 o noua generatie de rachete rusesti, prima intrata in exploatare fiind Avangard, care potrivit Moscovei are o viteza de Mach 20 si este capabila sa atinga Mach 27, adica de 27 de ori viteza sunetului si peste 33.000 de kilometri pe ora.Racheta este capabila sa-si schimbe cursul si altitudinea, fiind "practic invincibila", potrivit presedintelui rus.Putin a comparat rachetele Avangard, testate cu succes in decembrie 2018 si avand o raza de actiune de 4.000 km, "cu crearea primului satelit artificial al Pamantului".