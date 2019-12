Atac armat la Moscova: Un barbat cu mitraliera a deschis focul langa sediul FSB. UPDATE: El a fost "neutralizat"

Ziare.

"Un necunoscut a deschis focul in apropiere de numarul 12, pe strada Balsaia Lubianka. Exista raniti. Identificarea sa este in curs, criminalul a fost neutralizat", a declarat serviciul de presa al FSB agentiei de presa de stat Tass si agentiei ruse de presa RIA Novosti.Termenul "neutralizat" inseamna, in general, in jargonul politist rus, ca un atacator a fost ucis.Presedintele rus Vladimir Putin a fost informat cu privire la aceasta situatie, a anuntat purtatorul sau de cuvant Dmitri Peskov, citat de Tass.FSB nu a anuntat daca incidentul s-a incheiat.Jurnalisti AFP prezenti la fata locului au auzit un foc de arma catre ora 17:15 GMT (15:15, ora Romanei), iar fortele de ordine au cerut presei si trecatorilor sa se indeparteze.Cartierul era incercuit de politie, care actiona la fata locului cu girofarurile pornite. Rasunau, de asemenea, sirene ale unor ambulante.Vehicule de politie si ambulante circulau toate cu sirenele urland.Incidentul a avut loc la cateva ore dupa incheierea marii conferinte de presa anuale a lui Vladimir Putin.Potrivit agentiei RIA Novosti, Putin participa dupa aceea la o ceremonie in onoarea fortelor de ordine.Mai multe inregistrari video puse in circulatie pe retele de socializare surprind politisti inarmati fugind in apropierea impozantului imobil galben-maro.FSB - serviciul rus federal de securitate -, este unul dintre mostenitorii KGB-ului sovietic. Vladimir Putin a condus FSB in perioada 1998-1999, iar biroul sau se afla in acest imobil.Rusia a fost teatrul mai multor atentate in anii 2000, in legatura cu Razboiul din Cecenia impotriva separatistilor, iar apoi cu rebeliunea islamista care a insangerat Caucazul de Nord.In 2010, un dublu atentat sinucigas a vizat metroul de la Moscova. Una dintre explozii a avut loc in statia de metrou Lubianka, situata langa sediul FSB.