Autoritatile norvegiene au detectat iod radioactiv la granita cu Rusia, dupa incidentul nuclear din regiunea Arhanghelsk

Agentia rusa pentru energie atomica, Rosatom, a anuntat sambata dimineata ca cinci dintre angajatii sai au murit in urma unei explozii care s-a produs joi la o baza militara din regiunea Arhangelsk, in cursul testarii unei rachete cu combustibil lichid.Autoritatea norvegiana pentru securitate nucleara, DSA, a informat ca a detectat iod radioactiv in filtrele de aer ale unei statii de monitorizare a radioactivitatii din Svanhovd, la granita cu Rusia in perioada 9-12 august, in conditiile in care incidentul din Arhanghelsk a avut loc pe 8 august."In acest moment nu putem determina daca prezenta iodului radioactiv este determinata de accidentul din Arhanghelsk de saptamana trecuta. DSA continua analizele", a informat agentia.Reuters noteaza ca detectarea iodului radioactiv nu este ceva neobisnuit in Norvegia , specialistii din aceasta tara detectand acest element radioactiv de sase pana la opt ori pe an, sursa fiind de obicei necunoscuta.Cel putin cinci ingineri au murit in accidentul produs saptamana trecuta intr-o baza militara din regiunea Arhanghelsk, pe litoralul Marii Albe.Imediat dupa explozie, nivelul radiatiilor a crescut in orasul Severodvinsk, situat la 40 de kilometri est de Poligonul militar Nionoksa din regiunea Arhanghelsk.