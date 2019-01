Ziare.

com

Documentul "cu privire la procedura de utilizare a armelor si echipamentului militar pentru protectia frontierei de stat a Federatiei Ruse in spatiul aerian al Federatiei Ruse" a fost deja postat pe site-ul Guvernului de la Moscova, potrivit Radio Svoboda.Conform textului citat, avioanele de pasageri care incalca spatiul aerian al Rusiei ar putea fi doborate in cazul in care nu reactioneaza la semnalele de avertizare si la focurile de avertisment si daca zborul lor risca sa duca la decese in masa, la catastrofe ecologice sau la un atac asupra unor obiective strategice.Documentul prevede de asemenea ca armata rusa ar trebui sa reactioneze chiar si in cazul in care o aeronava neidentificata se apropie la o distanta mai mica de 50 de kilometri de granita Federatiei Ruse.Atunci cand acesta este un avion militar, intrat ilegal in spatiul aerian rusesc, el trebuie fortat sa aterizeze pe un aeroport rusesc sau determinat sa paraseasca spatiul aerian al Rusiei, iar in cazul in care nu raspunde la semnale, sa fie doborat.Aceleasi masuri vor fi aplicate - conform proiectului mentionat - si avioanelor de pasageri, cu exceptia cazurilor cand nu exista "un pericol real de decese in masa, un risc de catastrofa ecologica sau de atac asupra unor obiective strategice".Cum va stabili exact armata rusa daca exista sau nu astfel de pericole nu este clar din proiectul de act normativ, noteaza Svoboda.org.Noul act normativ este destinat sa rezolve contradictiile din actuala legislatie rusa, scrie ziarul Izvestia. Daca legea in vigoare "privind combaterea terorismului" permite armatei ruse sa doboare avioane de pasageri deturnate de teroristi in spatiul aerian al Rusiei, o hotarare de guvern din 1994 interzice doborarea avioanelor civile, daca se stie ca exista pasageri la bord.Nu se mentioneaza deloc despre avioanele de pasageri nici in normele de utilizare a armelor si a echipamentului militar la apararea frontierei de stat a Federatiei Ruse, intrate in vigoare in 2010."In multe tari se permite doborarea avioanelor civile in situatii similare de urgenta", a declarat pentru Izvestia Frant Klintevici, reprezentant al Comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus) . "Din pacate, pasagerii avionului vor muri, dar aceasta va duce la evitarea unei catastrofe si mai groaznice si a unui numar mai mare de victime", a apreciat el.In acest context presa rusa aminteste de o serie de incidente de acest gen produse in perioada sovietica. Astfel, in anul 1978, un bombardier sovietic a deschis focul asupra unui avion de pasageri sud-coreean de tip Boeing, care intrase in spatiul aerian al URSS in zona Murmanskului. Doua persoane au murit atunci.O adevarata catastrofa s-a produs insa la 1 septembrie 1983, cand armata sovietica a doborat o aeronava Boeing 747, a companiei sud-coreene Korean Airlines, care zbura de la Anchorage (SUA) la Seul.Din cauza unei erori de navigatie, avionul a intrat in spatiul aerian al URSS. De teama ca ar putea fi un avion spion american, comandamentul sovietic a ridicat de la sol doua avioane de vanatoare, iar un Su-15 a doborat avionul coreean cu o racheta in largul insulei Sahalin. Toate cele 269 de persoane aflate la bordul avionului si-au pierdut viata.Doborarea Boeing-ului 747 de catre sovietici a starnit o emotie puternica pe plan international si un val de indignare fata de Uniunea Sovietica, aminteste postul de radio citat.In mai 1987, Mattias Rust, un tanar de 18 ani, a reusit sa patrunda in spatiul aerian al URSS cu un avion usor de tipul Cesena 172 Skyhawk si chiar sa aterizeze in Piata Rosie din Moscova, dar atunci antiaeriana sovietica nu a deschis focul asupra unui avion civil.