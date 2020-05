"Un miliardar din Rusia a fost gasit impuscat in casa"

Ziare.

com

Boscov a fost gasit pe 6 mai in locuinta sa, impuscat in cap. In apropierea trupului era si pistolul, arata Radio Europa Libera. Bosov era actionar majoritar si presedintele consiliului de administratie al grupului Alltek, care controleaza producatorii de carbune Siberian Anthracite, VostokUgol si alte firme.Conform Forbes, Bosov era al 86-lea cel mai bogat rus, cu o avere estimata la 1,1 miliarde de dolari.Cunoscutii acestuia au sustinut ca inca de la inceputul anului afacerile lui Bosov se aflau in criza, fiind nevoit sa concedieze din angajati.La inceputul lunii trecute, Bosov si-a demis partenerul din compania de carbune VostokUgol, Aleksandr Isayev, pentru un presupus abuz de putere si delapidare. Isayev a intentat un proces pentru defaimare.A.G.