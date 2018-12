BBC a depus o plangere in Rusia dupa ce o lista cu jurnalistii sai a fost publicata online

Ziare.

Numele complete si fotografiile celor 44 de jurnalisti au fost publicate online de For Mother Russia pe 25 decembrie. Lista a aparut si pe site-urile pikabu.ru si segodnya.ru.Majoritatea dintre cei 44 sunt cetateni rusi care lucreaza pentru BBC World Service.Segodnya.ru a sustinut ca mass-media occidentala a publicat recent o lista similata cu jurnalisti rusi.BBC sustine insa ca nu a publicat o astfel de lista.Aparent, site-ul rus face referire la un articol din Sunday Times in care au fost incluse numele si fotografiile a opt membri din staff-ul britanic al Sputnik, agentie de presa rusa sustinuta de Kremlin. Sputnik are un avanpost in Edinburgh.Legat de articolul din Sunday Times, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a anuntat ca diplomatii rusi vor raspunde cu aceeasi moneda.Dezvaluirea detaliilor despre jurnalistii care lucreaza pentru BBC vine la mai putin de o saptamana dupa ce Ofcom, autoritatea de reglementare a audiovizualului din Marea Britanie, a decis ca televiziunea rusa de stat RT a incalcat regulile privind impartialitatea.In replica, Roskomnadzor, autoritatea care reglementeaza audiovizualul in Federatia Rusa, a anuntat ca va face verificari pentru a determina daca postul BBC se supune regulilor din Rusia.In plangerea depusa, BBC sustine ca este o organizatie media independenta, care nu are influenta asupra politicii guvernului britanic sau a altor trusturi media.Jamie Angus, director al BBC World Service, a spus ca siguranta echipei de la Moscova a corporatiei este o prioritate. "Am cerut autoritatilor ruse sa ancheteze acest eveniment ingrijorator".Purtatorul de cuvant al presedintelui Vladimir Putin , Dmitri Peskov, a spus vineri ca statul rus nu a aprobat publicarea listei reporterilor BBC de la Moscova, insa a tratat-o cu "intelegere".La randul ei, Zakharova a spus intr-un interviu pentru Govorit Moskva ca datele erau publice. "Erau clasificate? Nu, deloc. Le poti gasi pe toate in social media".Zakharova a mai declarat pentru ziarul Kommersant ca este probabil ca hackerii britanici sa fie in spatele acestei dezvaluiri.BBC a analizat datele publicate si le-a comparat cu informatiile disponibile online. O parte dintre date sunt detinute doar de autoritatile ruse.Lista corespunde in totalitate registrului echipei BBC acreditata sa lucreze in Rusia si nua are acces la ea oricine, scrie BBC. Doar numele sefilor biroului din capitala Rusiei sunt disponibile.Initial, Ministerul rus de Externe a transmis BBC ca socoteste o gluma proasta sugestia ca ar fi facut publice aceste date, "avand in vedere absurditatea evidenta a ei".Institutia a transmis ca site-ul ambasadei ruse de la Londra a fost tinta unui atac cibernetic pe 17 decembrie."Nu putem exclude posibilitatea ca hackerii sa fi avut acces la diverse date, inclusiv la informatii privind reprezentantii presei britanice in Rusia, avand in vedere faptul ca ambasadele ruse monitorizeaza publicatiile straine pe care le acrediteaza".Pe 29 decembrie, pikabu.ru a sters lista. BBC precizeaza ca detine capturi si pagini in arhiva ale site-urilor care au facut publice informatiile.