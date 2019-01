Bebelus gasit in viata dupa 35 de ore de la producerea unei explozii in Rusia

-17 grade Celsius

Explozia, care ar fi fost provocata de o scurgere de gaze, a distrus 48 de apartamente dintr-o cladire cu 10 etaje din orasul industrial Magnitogorsk, ucigand cel putin sapte persoane, iar alte 36 fiind in continuare disparute.Inregistrarile video de la serviciul local de urgenta au aratat cum un salvator scoate bebelusul in sosete roz, invelindu-l cu o patura inainte de a incepe sa alerge spre o ambulanta, relateaza Reuters.Temperatura actuala din orasul Magnitogorsk, care gazduieste una dintre cele mai mari fabrici de otel din Ural, la aproximativ 1.700 de km est de Moscova , este deFaptul ca baiatul in varsta de 11 luni, diagnosticat in prezent cu o arsura grava si cu o rana la cap,, a informat agentia de stiri TASS, citand un centru regional de urgenta.Copilul a fost gasit de un salvator care l-a auzit plangand si "o operatiune la scara larga a fost organizata imediat", a transmis agentia Interfax, citand oficiali ai serviciului de urgenta. Scoaterea de sub daramaturi a fost dificila din cauza resturilor instabile care prezinta riscuri pentru salvatori.Mama baiatului este in viata si a ajuns deja la spital, a adaugat Interfax.