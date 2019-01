Bilantul exploziei din Rusia a ajuns la 18 morti

Ziare.

Imobilul de zece etaje s-a prabusit partial in urma exploziei , care a afectat 48 de apartamente. Un copil in varsta de 11 luni a fost gasit in viata sub daramaturi la peste 35 de ore de la producerea incidentului.Motivul producerii exploziei este inca investigat, au anuntat autoritatile,relateaza agentia de presa Ria.Cea mai probabila varianta este o scurgere de gaz, avand in vedere faptul ca nu au fost gasite urme de material exploziv la fata locului.Incidentele de acest gen sunt frecvente in Rusia, din cauza infrastructurii vechi si a masurilor de siguranta precare in ceea ce priveste distributia si consumul de gaz.Presedintele rus Vladimir Putin a calatorit la Magnitogorsk in urma exploziei, unde s-a intalnit cu autoritatile locale.