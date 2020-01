Bulgaria declara non grata doi presupusi spioni rusi

Ziare.

"Au fost declansate anchete asupra a doi cetateni straini ce strangeau informatii clasificate drept 'secret de aparare', apoi le transmiteau unui stat strain", a anuntat Parchetul bulgar intr-un comunicat, citat de AFP.Totodata, Parchetul a precizat ca aceste anchete au fost rapid inchise, din cauza imunitatii diplomatice de care beneficiaza cei doi barbati."Ambasadorul rus va fi convocat la sfarsitul zilei", a reactionat sefa diplomatiei bulgare Ekaterina Zaharieva. "Vom lua masurile necesare, ei (cei doi diplomati rusi) vor fi probabil declarati persona non grata", a adaugat Zaharieva, Bulgaria fiind membra NATO si a UE.Unul dintre cei doi presupusi spioni era inregistrat drept prim secretar la serviciul consular al Ambasadei Rusiei la Sofia. Insa el "cauta de fapt, din 2017, date despre sistemul nostru electoral", potrivit justitiei bulgare.Colegul sau, de la serviciul comercial al amabasadei, aduna la randul sau "informatii cu privire la aprovizionarea si securitatea energetica", pe care "le transmitea serviciilor de informatii ruse la Moscova", a mai informat Parchetul.Pentru prima data in 20 de ani, Sofia a expulzat in octombrie un diplomat rus, acuzandu-l ca "a conspirat" cu un fost deputat socialist bulgar ce "avea acces la informatii confidentiale ce proveneau din Bulgaria, UE si NATO". Rusia a ripostat in decembrie, expulzand la randul sau un diplomat bulgar.Sofia intretine dupa prabusirea comunismului, in 1989, relatii politice si economice privilegiate cu Moscova, iar interesele ruse sunt foarte prezente in lumea bulgara a afacerilor.