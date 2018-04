Cazul Skripal: Agentul neurotoxic folosit in atac ar proveni de la o baza din sud-vestul Rusiei

Prima declaratie a Iuliei Skripal, fiica spionului otravit

Potrivit site-ului ziarului londonez, serviciile de informatii britanice au organizat o reuniune cu aliatii lor pentru a-i informa ca au legat gazul neurotoxic folosit pe 4 martie la Salisbury , in sud-vestul angliei, de baza militar rusa Sihani.In aceasta reuniune, serviciile britanice de informatii au avansat ca centrul de cercetare militara din baza rusa a efectuat, de zeci de ani, teste vizand sa determine daca nocivioc poate sa fie folosit in asasinate in strainatate, scrie in editia de joi Times.Otravirea lui Serghei Skripal a provocat cea mai grava criza diplomatica intre Rusia si Occident de dupa Razboiul Rece. Moscova dezminte orice implocare in acest caz.Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi ca a discutat telefonic cu Iulia Skripal, care i-a transmis ca e in stare buna si ca va fi externata in curand din spital Inregistrarea convorbirii telefonice a fost publicata de postul de televiziune Rossiya-1, dar veridicitatea materialului audio nu a fost deocamdata verificata.Potrivit acestei inregistrari, Viktoria Skripal a informat-o pe Iulia ca planuieste sa vina la Londra, dupa ce va obtine viza, iar fiica lui Serghei Skripal a raspuns "nimeni nu-ti va acorda o viza"."Serghei este bine. Ne recuperam... important este ca am supravietuit si ca nu a fost facut niciun rau ireparabil. Voi fi externata in curand din spital. Totul este in regula", a mai spus Iulia Skripal.