Cazul Skripal: Ambasadorul rus la Londra i-a scris politistului contaminat cu agentul neurotoxic

In aceasta scrisoare publicata pe contul de Twitter al ambasadei Rusiei in Regatul Unit, diplomatul Alexandr Iakovenko ii ureaza recuperare deplina si cat mai rapida politistului Nick Bailey, care a parasit joi spitalul dupa doua saptamani de ingrijiri, relateaza AFP."As dori sa-mi exprim sincera recunostinta pentru curajul de care ati dat dovada atunci cand ati reactionat la atacul asupra celor doi cetateni rusi", scrie ambasadorul.Nick Bailey s-a intoxicat atunci cand acorda ajutor lui Serghei Skripal si fiicei acestuia."Fiti sigur ca Rusia nu este in niciun fel raspunzatoare pentru acest eveniment regretabil si ca este gata sa coopereze cu autoritatile britanice", adauga Iakovenko. Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost victimele unui atac cu agent neurotoxic pe 4 martie, la Salisbury, in sud-vestul Angliei. Cei doi raman internati intr-o stare "critica, dar stabila".Sefa Guvernului de la Londra, Theresa May, a acuzat Rusia ca este la originea acestei "tentative de asasinat".Ea a obtinut la un summit european la Bruxelles sustinerea altor tari din UE , dintre care mai multe au anuntat ca vor lua in urmatoarele zile masuri impotriva Rusiei, precum expulzari de diplomati.Moscova a ridiculizat acuzatiile Londrei si a sugerat ca centrul de cercetare militara Porton Down, situat la cativa kilometri de Salisbury, ar fi putut fi la originea acestui atac.Gary Aitkenhead, director general al laboratorului militar, a spus vineri ca nu exista "nicio posibilitate" ca un agent neurotoxic sa fi putut fi scos din respectivul centru."Este foarte frustrant sa auzi asta, pentru ca toata lumea aici stie ca nu este adevarat", a declarat el, la BBC, afirmand ca unitatea aplica "cele mai inalte niveluri de control"."E o coincidenta ca laboratorul" nu este departe, a adaugat el, referindu-se la faptul ca doar aproximativ 15 km despart Porton Down de Salisbury.