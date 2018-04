Cazul Skripal: Lavrov acuza Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice ca a manipulat rezultatele anchetei

Ziare.

Potrivit lui Lavrov, care a precizat ca Rusia a primit aceste informatii in mod confidential, laboratorul elvetian din Spiez, specializat in amenintari chimice, a trimis catre OIAC rezultatele analizei sale asupra unor esantioane prelevate de la Salisbury (sudul Angliei), unde Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, au fost otraviti, transmite AFP."Substanta BZ a fost descoperita in toate esantioanele. BZ este un agent neurotoxic (...), aceasta substanta era in serviciu in Marea Britanie, in Statele Unite si in alte tari ale NATO. Ea nu a fost folosita niciodata in URSS sau in Rusia", a declarat seful diplomatiei de la Moscova."BZ nu a fost mentionata in raportul OIAC. Ne intrebam de ce aceasta informatie, care reflecta concluziile specialistilor laboratorului din Spiez, a fost omisa din acest document", a continuat ministrul rus."Si daca OIAC infirma colaborarea sa cu laboratorul din Spiez, va fi interesant sa le ascultam explicatiile", a mai spus Lavrov.OIAC a anuntat joi ca analizele de laborator "confirma descoperirile Marii Britanii in ce priveste identitatea agentului chimic toxic utilizat la Salisbury" pentru otravirea celor doi Skripal.Substanta chimica este de o "mare puritate", a precizat organizatia, fara a stabili totusi responsabilitati in acest caz, in care Londra acuza Moscova si in care aceasta din urma isi sustine nevinovatia.