Cazul Skripal: Operatiunea a fost condusa de la Londra de un general din serviciul de informatii al armatei ruse

Site-ul de investigatii Bellingcat a anuntat in noaptea de vineri spre sambata ca a intreprins, impreuna cu BBC, o ancheta care ii permite sa afirme ca operatiunea a fost condusa de un general-maior al GRU, Denis Sergheiev.Potrivit Bellingcat, acesta se gasea in Marea Britanie in momentul atentatului impotriva lui Skripal, dupa cum fusese prezent in Bulgaria in 2015, cand un vanzator de arme local a fost otravit, cu aceleasi simptome.BBC si Bellingcat au putut vedea deplasarile si comunicatiile telefonice ale lui Sergheiev de la Londra, purtate cu un telefon cu cartela neinregistrata care "nu lasa in mod normal urmele lasate de numerele normale".Conform BBC, el a utilizat mesagerii ca WhatsApp si Telegram pentru a comunica atat cu cei doi agenti rusi prezenti la Salisbury - care fusesera arestati de politie si sustinusera ca erau simpli turisti -, cat si cu comandamentul sau din Moscova."Participarea unui general-maior arata importanta data acestei operatiuni", a scris Bellingcat pe site-ul sau.Serviciul in limba rusa al BBC a indicat, la randul sau, ca Sergheiev si sotia sa dadusera ca adresa, in documente oficiale, pe cea a academiei militare a GRU.Aceasta ancheta ilustreaza modul de coordonare a operatiunilor GRU in strainatate, "cu un ofiter superior care comunica cu Moscova si comunica foarte putin sau deloc cu executantii, care au deja instructiunile", scrie Bellingat, care afirma ca a obtinut "probe despre alte operatiuni internationale purtate de aceeasi echipa, ceea ce arata un model stabil al operatiunilor GRU".Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, au supravietuit si traiesc acum ascunsi.