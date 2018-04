Cazul Skripal: Rusia s-a decis sa expulzeze si un diplomat din Muntenegru

Ziare.

Masura a fost luata dupa ce Muntenegru a expulzat un diplomat rus in semn de solidaritate cu Marea Britanie, care a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal cu o substanta neurotoxica la 4 martie pe teritoriul britanic, relateaza Reuters si RIA Novosti.Ca represalii, Londra a expulzat 23 de diplomati rusi, gestului sau raliindu-se 16 state membre ale UE, precum si SUA, Canada, Norvegia, Australia, Republica Moldova, Albania, Macedonia, Muntenegru si Ucraina.Cateva tari, ca Austria, care nu au efectuat expulzari, si-au rechemat in schimb ambasadorii de la Moscova pentru consultari.In consecinta, in jur de 150 de diplomati rusi au fost expulzati din diferite tari, de departe SUA expulzand cei mai multi - 60. In plus, Washingtonul a inchis si Consulatul Rusiei din Seattle, gest care a atras ca represalii inchiderea consulatului american din Sankt-Petersburg.La sfarsitul saptamanii trecute, Rusia a raspuns in mod similar si a declarat persona non-grata un numar identic de diplomati.Londra atribuie Rusiei tentativa de asasinare a lui Skripal si a fiicei sale Iulia la 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), in pofida faptului ca Moscova neaga cu obstinatie orice fel de implicare in acest caz. Mai mult, Rusia a cerut convocarea unei 'sesiuni extraordinare' a Consiliului executiv al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), potrivit AFP.Citeste si: