Cazul Skripal: Seful serviciului de informatii externe rus acuza o provocare monstruoasa

"Chiar si in cazul Skripal, o provocare monstruoasa inventata in mod crud de serviciile de securitate din SUA si Marea Britanie, unele guverne europene nu urmeaza orbeste Londra si Washington-ul, ci aleg in schimb sa inteleaga logic ce s-a intamplat", a spus Nariskin.El a lansat un apel la "revenirea la un dialog sanatos" intre Moscova si Occident in cazul Skripal, pentru a evita o noua situatie de genul crizei rachetelor in Cuba, transmite Reuters."Este important sa se puna capat acestui joc iresponsabil care consta in cresterea continua a mizei si sa se renunte la recurgerea la forta in relatiile internationale, pentru a nu se ajunge la o situatie care sa duca la o noua criza a Cubei", a subliniat oficialul rus intr-o conferinta internationala privind securitatea, organizata la Moscova.Serghei Skripal, fost agent dublu rus care locuia in Marea Britanie, si fiica sa Iulia au fost otraviti cu o substanta neurotoxica la 4 martie la Salisbury, in sud-vestul Angliei. Londra a acuzat deschis Rusia de implicare in acest caz.Saptamana trecuta, Ministerul de Externe rus a anuntat ca Marea Britanie trebuie sa-si reduca intr-un termen de 30 de zile numarul de reprezentanti ai Ambasadei si consulatelor sale in Rusia pana la nivelul la care se ridica numarul de membri ai personalului diplomatic rus din Marea Britanie, dupa ce 23 de diplomati britanici au fost deja declarati persona non-grata in Rusia.La randul lor, SUA au expulzat deja 60 de diplomati rusi si au dispus inchiderea consulatului Rusiei de la Seattle, masura careia Rusia i-a raspuns joi prin expulzarea unui numar similar de diplomati americani si inchiderea consulatului american la Sankt Petersburg.