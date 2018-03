Cazul Skripal: Vladimir Putin sustine ca Rusia nu are arme chimice

Ziare.

Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal , informeaza DPA si Reuters."Rusia nu are nimic de felul acesta", a declarat Putin intr-o conferinta de presa la Moscova, dupa ce rezultatele preliminare au aratat ca a obtinut al patrulea mandat la Kremlin.", a insistat presedintele. El a precizat ca a aflat despre cazul Skripal din presa si ca Rusia este dispusa sa colaboreze cu anchetatorii.Ceva mai devreme, in aceeasi zi, ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, afirmase ca Rusia a ascuns rezerve de Noviciok, agentul neurotoxic caruia i-au cazut victime Skripal si fiica acestuia, precum si politistul care s-a apropiat primul de ei.Potrivit lui Putin, daca ar fi fost vorba de o substanta de uz militar, ar fi fost afectate mai multe persoane.