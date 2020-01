Ce vrea Putin sa obtina prin modificarea Constitutiei

Ziare.

com

Putin a prezentat aceste modificari miercuri, intr-un discurs sustinut in fata membrilor Parlamentului, argumentand ca ele vizeaza sa consolideze puterea parlamentului si democratia.Insa critici ai Kremlinului denunta faptul ca ele vizeaza sa-i asigure conducerea pe viata.Duma de Stat, Camera inferioara a Parlamentului, controlata de Kremlin, a confirmat luni ca primit un proiect de lege care contine propunerile Kremlinului de revizuire a Constitutiei.Deputatii rusi urgenteaza procedura si urmeaza sa discute documentul joi.Putin, in varsta de 67 de ani, se afla la putere de peste 20 de ani, o perioada mai mare decat oricare alt lider rus sau sovietic dupa Iosif Stalin, care a condus tara din 1924 si pana la moartea sa in 1953. Potrivit legislatiei in vigoare, Putin nu mai poate candida in 2024, cand isi incheie actualul mandat.Potrivit unor observatori, modificarile pe care le propune i-ar putea permite lui Putin sa ramana la conducere din postul de presedinte al Consiliului de Stat sau din cel de premier, dupa consolidarea puterii Parlamentului si Guvernului si reducerea puterii presedintiei.Intre amendamentele propuse de Putin, unul vizeaza sa plaseze Constitutia rusa deasupra dreptului international - ceea ce semanleaza iritarea Kremlinului fata de hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) prin care Rusia a fost gasita vinovata de incalcari ale drepturilor omului.Potrivit altui amendament, membrilor Guvernului li se interzice sa aiba cetatenie straina si sa detina permise de resedinta.In paralel cu parlamentarii, un grup infiintat de Putin urmeaza sa analizeze eventuale modificari ale textului inainte sa fie suspus la vot.Putin a declarat ca este necesar ca modificarea Constitutiei sa fie aprobata de intreaga tara, insa este neclar daca urmeaza sa se organizeze un vot in acest sens.Imediat dupa anuntarea acestor modificari constitutionale, Guvernul lui Dmitri Medvedev, premier timp de opt ani, a demisionat, iar Putin l-a numit la conducerea Executivului pe Mihail Misustin. El urmeaza sa aprobe alcatuirea viitorului Guvern rus.