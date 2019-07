CEDO a condamnat Rusia pentru modul in care trateaza homosexualii si lesbienele. Cat va plati despagubiri

Ziare.

Reclamantii sunt trei organizatii ruse de promovare a drepturilor comunitatii LGBT - Rainbow House, Movement for Marriage Equality si Sochi Pride House - si cei patru fondatori sau presedinti ai acestora.Din 2006 in 2011, ei au cerut in mai multe randuri sa fie inregistrati legal, insa in zadar.Intre motivele avansate de catre autoritatile ruse in vederea justificarii refuzului se afla ideea ca promovarea drepturilor LGBT ar putea conduce "distrugerea valorilor morale ale societatii", antrena o scadere a demografiei ruse sau provoca "discordie sociala sau religioasa", enumera CEDO in hotararea sa.Cererea uneia dintre asociatii - Rainbow House - a fost respinsa deoarece formularul de inregistrare nu era "capsat" si avea greseli de dactilografiere.Movement for Marriage Equality si Sochi House au fost refuzate din cauza folosirii unor "cuvinte straine" in numele lor."Reiese clar (...) ca rolul celor trei organizatii reclamante in promovarea drepturilor LGBT a constituit motivul hotarator din cauza caruia cererile lor de inregistrare au fost respinse", scrie in hotararea Curtea, subliind ca "diferentele motivate doar de consideratii care tin de orientarea sexuala sunt inacceptabile in perspectiva Conventiei europene a drepturilor omului".Curtea a apreciat ca reclamantii au "suferit o diferenta de tratament bazata pe orientarea sexuala", cu exceptia unuia dintre ei, Nikolai Alekseiev.Lui Alekseiev, un reprezentant al comunitatii gay ruse, i-au fost respinse toate solicitarile din acest dosar, dupa ce a indemnat, pe retele de socializare, la "arderea" CEDO si i-a insultat pe mai multi dintre judecatorii sai, in urma unei hotarari pronuntate in 2018 de care era nemultumit.In cazul tuturor celorlalti reclamanti, jurisdictia paneuropeana a conchis ca este vorba despre incalcarea articolelor 6.1 (acces la un tribunal), 11 (libertatea de asociere) si 14 (interdictia discriminarii) din Convetia europeana a drepturilor omului.CEDO a condamnat Rusia sa le plateasca despagubiri morale reclamantilor, in mod individual, in suma de 36.000 de euro.