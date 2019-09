CEDO condamna Rusia la plata a peste 100.000 de euro pentru 4 scoli in limba romana din Transnistria

Ziare.

"Curtea Europeana a Drepturilor Omului a facut publice opt hotarari ce includ 17 cauze privind incalcarea drepturilor omului in regiunea transnistreana", se arata in comunicat.Potrivit avocatilor Asociatiei Promo-LEX, care reprezinta reclamantii in instanta de la Strasbourg, in cauza "Iovcev si alti 13 impotriva Republicii Moldova si a Federatiei Ruse", CEDO a constatat violarea dreptului la instruire, la respectarea vietii private si de familie, dar si a dreptului la libertate si siguranta de catre guvernul rus, care sustine regimul separatist de la Tiraspol."Reclamantii sunt profesori, angajati, elevi si parinti ai patru scoli cu predare in grafie latina in regiunea transnistreana: Liceul Teoretic Lucian Blaga din Tiraspol, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Dubasari, Liceul Teoretic Stefan cel Mare din Grigoriopol si Gimnaziul din satul Corjova, raionul Dubasari", precizeaza Promo-LEX.In comunicat se aminteste ca, in luna februarie 2014, directorul Liceului Teoretic Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev, contabila si soferul acestei institutii de invatamant au fost opriti de catre militia transnistreana, iar ulterior au fost lipsiti de libertate.Ei au fost invinuiti de contrabanda cu mijloace banesti, cand incercau sa treaca la asa-zisa "vama" (intre Republica Moldova si Transnistria) salariile platite de Chisinau profesorilor scolii respective.