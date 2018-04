Cel mai bogat om din Rusia a fost retinut

Ziare.

Acesta este acuzat ca a deturnat fonduri in valoare de 35 de milioane de dolari, conform procurorilor, arata Sky News Ziyavudin Magomedov neaga acuzatiile aduse de procurori. El va ramane retinut pana pe 30 mai.In acelasi dosar au mai fost retinuti fratele sau, Magomed Magomedov, si partenerul sau de afaceri, Artur Maksidov.Anul trecut, Forbes l-a declarat pe Ziyavudin Magomedov cel mai bogat rus, iar in ianuarie a fost listat de catre Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite pe lista celor 96 de oligarhi apropiati de Vladimir Putin. Ziyavudin Magomedov are afaceri in mai multe domenii. Una dintre firmele sale a construit stadionul Baltic Arena din Kaliningrad.A.G.