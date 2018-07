Cel mai mare dusman al Kremlinului ataca dur "oferta incredibila" facuta de Putin lui Trump

Cine este Browder

El afirma ca Putin il joaca pe degete pe Trump si neaga acuzatiile liderului rus, lansate in conferinta de presa, potrivit carora ar fi donat, in 2016, 400 milioane de dolari campaniei lui Hillary Clinton, adversara democrata a lui Trump la presedintia SUA.Browder l-a criticat, de asemenea, pe Trump pentru ca a parut sa fie de acord cu propunerea lui Putin ca anchetatorii care lucreaza alaturi de procurorul special Robert Mueller sa vina in Rusia pentru a-i interoga pe cei 12 agenti rusi pusi sub acuzare de curand de Mueller, intrucat oferta lui Putin a venit cu o conditie - sa il "dea la schimb pe Bill Browder Rusiei", noteaza Times of Israel Amintim ca la conferinta de presa desfasurata luni in Helsinki, intrebat despre punerea sub acuzare a celor 12 cetateni rusi pentru ca au spart si au facut publice ilegal email-urile unor politicieni democrati pentru a-l ajuta pe Donald Trump in campania electorala , Putin a sugerat ca Moscova si Washingtonul pot conduce o investigatie comuna in acest sens - o idee pe care Trump a catalogat-o drept o "oferta incredibila" si a parut sa dea din cap afirmativ.Putin a afirmat ca asteapta in schimb de la SUA o favoare, si anume sa coopereze intr-o ancheta rusa impotriva lui Browder privind presupuse infractiuni financiare.Bill Browder, fondatorul Hermitage Capital Management si critic fervent al presedintelui rus Vladimir Putin, a fost cel mai mare investitor strain al Rusiei pana in 2005. Din 2009 - de cand avocatul sau rus Sergei Magnitsky a murit in inchisoare, unde a ajuns dupa ce a descoperit o frauda de 230 milioane de dolari comisa de oficiali rusi - Browder a condus o ampla campanie incercand sa expuna coruptia endemica si abuzurile privind drepturile omului din Rusia."Putin s-a oferit sa ii primeasca pe anchetatorii americani in Rusia si sa ii lase sa interogheze agentii rusi pusi sub acuzare de Mueller, iar in schimb vrea ca rusii sa aiba acces la mine si la cei din jurul meu.Asta nu e o amenintare pasiva. In ultimii 10 ani, am tot incercat sa nu fiu ucis de regimul lui Putin si deja exista un sir de cadavre care sugereaza ca Putin ma vrea mort. In mod uimitor, Trump a stat langa el, parand sa dea din cap afirmativ la aceasta idee", a scris Browder intr-un articol de opinie publicat de Time El a adaugat ca totul ramane la latitudinea premierului britanic Theresa May, din moment ce acum are cetatenie britanica."Cea mai mare greseala pe care Putin a facut-o in oferta sa - de a ma da la schimb pentru cei 12 agenti rusi - a fost faptul ca a prezentat-o presedintelui gresit. Desi m-am nascut in America, am emigrat in Regatul Unit acum 29 de ani si sunt cetatean britanic. Daca ma vrea cu adevarat, ar face bine sa vorbeasca cu Theresa May, care ar putea sa-i zica vreo doua dupa ce mai multi rusi au imprastiat agentul neurotoxic Novichok in orasul Salisbury din Anglia", a mai notat Bill Browder.El a facut astfel referire la celebrul caz Skripal, in care un fost agent rus si fiica sa au fost otraviti, in 4 martie, in orasul Salisbury.De asemenea, Bill Browder a mai spus ca acuzatiile liderului rus ca ar fi donat 400 de milioane de dolari pentru Clinton sunt atat de "ridicole si de neadevarate incat trec in domeniul deceptiei".Intrebat daca este ingrijorat de mortile suspecte din UK, despre care unii afirma ca reprezinta dovada clara ca Marea Britanie a devenit teren de ucis inamicii Rusiei, Browder a precizat ca isi ia masuri de precautie, dar ca nu poate face nimic pentru a opri "atacurile teroriste sponsorizate de Guvernul rus"."Il deranjez pe Putin pentru ca sunt persoana responsabila pentru Legea Magnitsky, adoptata de SUA in 2012. Asta e o lege care permite Guvernului Statelor Unite sa inghete activele si sa interzica vizele celor care incalca drepturile omului in lume. Unii dintre cei care incalca aceste drepturi l-au ucis pe Sergei Magnitsky, avocatul meu rus care si-a gasit sfarsitul intr-o inchisoare din Moscova pentru ca a scos la iveala o schema a Guvernului rus care a fraudat 230 milioane de dolari.In esenta, Putin a primit o parte din acesti bani si este ingrozit ca Legea Magnitsky ar putea fi aplicata si averii sale off-shore, care este probabil una dintre cele mai mari averi din istoria moderna", a conchis Browder.