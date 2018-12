Cel putin 3 oameni au murit si 79 sunt dati disparuti, dupa o explozie in Rusia

Ziare.

Sase persoane au fost scoase de sub daramaturi la ora locala ora 9:50 in Magnitogorsk (ora 6:50, ora Romaniei - n.red.), un oras industrial din regiunea Celeabinsk de langa granita cu Kazahstan, a transmis agentia de stiri Tass, citand o declaratie a Centrului de Management al Crizelor din cadrul Ministerului de Urgente.Adjunctul guvernatorului regiunii Celeabinsk, Oleg Klimov, a declarat ca 79 de persoane inca sunt date disparute, potrivit Tass. In cladire se aflau peste 100 de persoane.O actiune de cautare si salvare se afla in curs de desfasurare implicand aproape 500 de membri ai serviciului de urgenta.Filiala locala a Serviciului Federal rus de Securitate a anuntat ca explozia a fost cauzata de o scurgere de gaze.Presedintele rus Vladimir Putin i-a cerut ministrului Sanatatii, Veronika Skvortsova, sa se deplaseze in oras pentru monitorizarea situatiei.