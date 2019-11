Celebrul istoric Oleg Sokolov a recunoscut ca si-a ucis si dezmembrat iubita de 24 de ani

Ziare.

com

Istoricul rus, specialist in Napoleon, era, se pare, sub influenta alcoolului in momentul in care politistii l-au scos sambata dimineata din raul Moika, in Sankt Petersburg, fosta capitala imperiala a Rusiei, avand asupra sa un rucsac in care au fost gasite bratele unei femei si un pistol de semnalizare.Potrivit presei locale, acesta ar fi cazut in apele raului unde urma sa arunce partile de cadavru si a recunoscut ca intentiona sa se debaraseze de corpul victimei, dupa care sa se sinucida in public, imbracat precum Napoleon, scrie AFP."Si-a recunoscut vinovatia", a declarat pentru sursa citata avocatul acestuia, Alexandre Potchuev, care a adaugat ca istoricul, in varsta de 63 de ani, in prezent spitalizat si primind ingrijiri pentru hipotermie, spune ca isi regreta fapta si ca doreste sa colaboreze cu Politia.Acesta a recunoscut ca si-a ucis iubita, o fosta studenta de 24 de ani, cu care colaborase la redactarea mai multor carti, in urma unei dispute, dupa care a decapitat-o si dezmembrat-o cu intentia de a incerca sa scape de cadavru, a relatat presa locala.Titularul unei catedre de istorie la Universitatea din Sankt Petersburg, autor a mai multor volume, istoricul era totodata angajat in Franta pe functia de consilier in cadrul Institutului Social de Studii Economice si Politice (ISSEP), scoala fondata de fosta deputata de extrema dreapta Marion Marechal. Institutia franceza l-a destituit la scurt timp dupa anuntul arestarii sale."Am aflat cu groaza despre crima atroce pe care ar fi comis-o Oleg Sokolov. Profesor la catedra de istorie moderna de la Universitatea Sankt Petersburg, director de cercetare invitat la Scoala Practica de Inalte Studii de la Sorbona, decorat cu Legiunea de onoare franceza, ne e greu sa ne imaginam ca a fost capabil de acest act odios", a explicat sambata, intr-un comunicat, ISSEP.Acest admirator al lui Napoleon era, potrivit studentilor sai, un profesor talentat, care vorbea franceza si putea interpreta atat rolul lui Napoleon, cat si pe cele ale generalilor sai, insa era cunoscut si pentru gesturi bizare precum faptul ca se imbraca asemenea lui Napoleon, iubitei sale ii spunea "Josephine" si ii placea ca oamenii sa i se adreseze cu apelativul "Sire".Partenera sa, Anastasia Echchenko, in varsta de 24 de ani, era de asemenea pasionata de epoca napoleoniana si ii placea sa poarte tinute de epoca.