Ceremoniile din Rusia dedicate implinirii a 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste se desfasoara online

"Stim si avem credinta ferma ca suntem invincibili cand suntem uniti", a spus presedintele rus intr-un scurt discurs in fata mormantului soldatului necunoscut, langa Kremlin, pentru a marca infrangerea Germaniei naziste, zi "sacra" pentru rusi.In conditiile in care numarul cazurilor de infectie cu coronavirus creste, luna trecuta presedintele Vladimir Putin a amanat parada din Piata Rosie care marca Ziua Victoriei si care prezenta cel mai sofisticat echipament militar al Moscovei.El a promis inca o data, fara a aminti de coronavirus, ca tara va marca la o data ulterioara "in mod corespunzator" victoria in fata nazistilor.Putin a descris Ziua Victoriei drept "sacra" pentru rusi, dar un eveniment public ar fi fost riscant in timpul pandemiei.Potrivit The Guardian, manifestarile publice care comemoreaza participantii sovietici la razboi si care se desfasoara in mod normal la 9 mai au fost mutate online, oamenii publicand imagini cu membrii familiei si scriind povestile lor de razboi.Putin a adus un omagiu celor aproape 27 de milioane de soldati decedati in cel de-al Doilea Razboi Mondial si veteranilor."Ei au salvat patria, viata generatiilor viitoare, au eliberat Europa, au aparat lumea. Veteranii nostri au luptat pentru viata impotriva mortii, solidaritatea si determinarea lor vor ramane pentru totdeauna un model pentru noi. Ne inclinam memoriei celor care nu au revenit din razboi", a adaugat el, inainte de un moment de reculegere.Inaintea acestui scurt discurs, el a ingenuncheat in fata flamurii soldatului necunoscut, aflata in Gradinile Alexandru, la poalele zidurilor rosii ale Kremlinului, unde a depus un buchet de trandafiri rosii. In jurul sau, soldatii in uniforma au stat la distanta de presedintele rus, care s-a retras in locuinta de la marginea Moscovei de mai multe saptamani.Zeci de avioane de vanatoare, de recunoastere, de realimentare si de elicoptere au survolat Moscova. Deasupra Pietei Rosii, o escadrila a desenat cu fumigene drapelul rus.Numarul total al cazurilor de infectie cu Covid-19 in Rusia este de 187.859, dintre care 10.699 recenzate in ultimele 24 de ore, potrivit autoritatilor, ceea ce face din Rusia a cincea cea mai afectata tara.