Cinci oameni au murit intr-un hotel, dupa explozia unei tevi de apa calda (Video)

Hot water pipe bursts in a hotel in Perm, killing five people and injuring six. https://t.co/5x9VIgDUlV - X Soviet (@XSovietNews) January 20, 2020

Mini Hotel Caramel, situat la subsolul unei cladiri rezidentiale, in orasul Perm (Ural), a fost "inundat" in urma unei importante scurgeri de apa, a anuntat intr-un comunicat Comitetul rus de ancheta, organismul insarcinat cu principalele investigatii in tara, relateaza AFP."Cel putin cinci persoane au murit", a anuntat aceasta sursa, care nu precizeaza cauza deceselor.Trei raniti cu arsuri au fost internati la spital.Potrivit ministrului local al Sanatatii, citat de agentiile ruse de presa, un copil se afla intre morti.Un adjunct al ministrului regional al Securitatii, Igor Goncearov, le-a spus unor jurnalisti ca toate persoanele decedate erau cazate la hotel.Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru furnizare de servicii care nu respecta normele de siguranta.Exploziile sau incendiile sangeroase sunt relativ curente in Rusia, din cauza imbatranirii infrastructurii, care dateaza adesea din epoca sovietica, sau a nerespectarii normelor de securitate.Conform listarii hotelului pe Booking.com, o camera dubla pentru doua persoane la acest hotel costa pe noapte 1.170 de ruble (19 dolari americani ).