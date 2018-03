Cine e spionul rus presupus a fi fost otravit luni la Londra

Ziare.

Serghei Skripal a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia.Anchetatorii rusi sustin ca acesta ar fi fost platit cu 100.000 de dolari de MI6 pentru a da informatii, ceea ce a facut din 1990, pe vremea cand era ofiter de informatii al FSB, aminteste The Guardian Skripal a lucrat mai intai in GRU, serviciul militar de informatii al Rusiei, pana in 1999, obtinand gradul de colonel. Dupa aceea, a lucrat in cadrul Ministerului de Externe al Rusiei pana in 2003, cand a decis sa intre in afaceri."Ati fost mai buni", le-ar fi spus Skripal agentilor FSB dupa aresterea sa. Un purtator de cuvant al serviciului l-a comparat pe Skripal cu colonelul Oleg Penkovski, care a fost executat de Uniunea Sovietica in 1963, pentru ca a furnizat Statelor Unite informatii in timpul crizei rachetelor cubaneze.In iulie 2010, presedintele de atunci al Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a gratiat pe Skripal, fostul colonel fiind unul dintre cei patru spioni care au fost schimbati pe 10 agenti secreti plantati de Moscova in SUA.Alaturi de alt rus, acesta a fost trimis in Marea Britanie imediat dupa schimb, iar acolo cei doi au fost interogati de ofiterii MI5 si MI6.In acel moment, Skripal a fost considerat cel mai important dintre cei doi spioni adusi in Marea Britanie. Este de presupus ca atunci Skripal a primit o noua identitate, o casa si o pensie. Doua persoane sunt in stare critica, in Marea Britanie , dupa ce au fost expuse, luni, unei substante toxice, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.Una dintre ele este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, afirma surse citate de BBC News.Incidentul a avut loc in localitatea Salisbury, situata in provincia Wiltshire, la circa 100 de kilometri vest de Londra. Sectia de urgente a Spitalului din Salisbury a fost plasata in carantina dupa aducerea celor doua victime aflate in stare critica.Cazul lui Skripal aminteste de un alt caz celebru, al lui Aleksandr Litvinenko , care a murit tot in Marea Britanie, in noiembrie 2006, la 43 de ani. Cu trei saptamani inainte, el bause un ceai intr-un bar din Millenium Hotel, in centrul Londrei, in compania lui Andrei Lugovoi, fost agent FSB, si a omului de afaceri rus Dmitri Kovtun, si el provenind din randurile serviciilor secrete ruse.