Ciocnire intre doua elicoptere in Siberia: 18 oameni au murit

Elicopterul de tip Mi-8, care transporta 3 membri ai echipajului si 15 barbati care intrau in tura pe o statie petroliera, a intrat in coliziune, la putin timp dupa decolare, cu un sistem de transport material suspendat de alt elicopter, a precizat ministerul.Acest al doilea elicopter a putut sa aterizeze fara probleme.Accidentul a avut loc in instalatiile de la Vankor, un important zacamant de hidrocarburi situat in nordul regiunii Krasnoiarsk, operat de compania nationala Rosneft.Acest imens zacamant are sute de puturi, intre care unele situate la aproximativ 100 de kilometri de instalatiile centrale, toate dincolo de Cercul Polar. Barbatii lucreaza acolo in schimburi, din cauza conditiilor deosebit de dificile."Primul care a decolat a fost elicopterul fara pasageri, tot un Mi-8, dotat cu un sistem de echipament extern. Apoi aparatul cu pasageri, muncitori care se duceau la serviciu, a decolat", a precizat ministerul in comunicat."Potrivit primelor informatii, acest al doilea aparat, din motive necunoscute, a intrat in coliziune cu echipamentul de transport de material al primului. El a cazut, atunci, si a luat foc", a adaugat ministerul.Elicopterul apartinea companiei nationale ruse Utair, care a precizat ca accidentul a avut loc la ora 2.43 GMT (5.43, ora Romaniei).Elicopterul data din 2010, iar pilotul, in varsta de aproximativ 30 de ani, a efectuat aproape 6.000 de ore de zbor, dintre care peste 2.000 in calitate de comanant de bord, a mai anuntat compania.Ministerul Transporturilor a anuntat ca o comisie de ancheta a fost infiintata, dar o ancheta penala a fost de asemenea deschisa.Accidentele de elicopter sau de avioane de mici dimensiuni sunt frecvente in Siberia si in Extremul Orient rus, unde ele reprezinta un mijloc de transport curent pe distante enorme in aceste regiuni putin populate.