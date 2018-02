Cocaina de 50 de milioane de euro, gasita in sediul ambasadei Rusiei din Argentina

Ziare.

In decembrie 2016, ambasadorul rus a anuntat autoritatile ca a descoperit mai multe pachete cu droguri intr-o anexa a ambasadei.Pentru a-i prinde pe traficanti, politistii au inlocuit stupefiantele cu faina si au plasat mai multe dispozitive de urmarire, informeaza BBC In urma acestei operatiuni, au fost arestate mai multe persoane din Argentina si Rusia care faceau parte din reteaua de trafic de droguri.Patricia Bullrich, ministrul argentinian pentru Securitate, a declarat ca valoarea cocainei descoperite in ambasada se ridica la aproape 50 de milioane de euro.Destinatia drogurilor era Rusia, dar probabil si Germania, a adaugat Bullrich, care a precizat ca presupusul lider al retelei era in Germania.