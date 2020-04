Conflict diplomatic intre Rusia si Cehia, dupa demontarea unei statui

Ziare.

Statuia maresalului Ivan Konev, care s-a aflat in fruntea Armatei Rosii in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost vazuta pentru mult timp de unii locuitori din Praga ca un simbol al deceniilor in care tara a fost condusa de regimul comunist.Pe de alta parte, rusii il vad pe Konev ca fiind un adevarat erou de razboi, iar indepartarea statuii sale a fost considerata o insulta diplomatica, potrivit The Guardian Autoritatile din Praga au transmis ca au demontat aceasta statuie pentru a o muta intr-un muzeu.Pe de alta parte, ministrul rus al Apararii, Sergei Shoigu, i-a cerut, la mijlocul acestei saptamani, omologului sau ceh sa intervina si sa trimita statuia la Moscova. Rusii s-au oferit chiar sa plateasca transportul.In schimb, ministerul de externe din Cehia a transmis ca autoritatile din Praga sunt singurele care decid soarta statuii.Vazand ca raspunsul pozitiv al Cehiei se lasa asteptat, Comitetul de Investigatie al Rusiei a anuntat, vineri, ca a deschis un dosar penal pentru suspectarea profanarii publice a simbolurilor gloriei militare a Rusiei. Asta desi Rusia nu are nicio jurisdictie in Cehia."Daca autoritatile ruse continua cu declaratii si actiuni de acest gen, va fi un semn ca si-au pierdut interesul in a dezvolta relatii reciproc avantajoase intre tarile noastre", a raspuns ministerul de externe din Cehia.Aceasta statuie a fost insa dintotdeauna in centrul unei controverse in Praga, fiind vandalizata in mod repetat. La un moment dat, autoritatile au acoperit-o cu o prelata, starnind furia rezidentilor pro-rusi din Praga.C.S.