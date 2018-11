Conflict Rusia-Ucraina: Trei marinari ucraineni, incarcerati in Crimeea timp de doua luni

Ziare.

"Pentru moment, trei persoane au fost plasate in detentie provizorie pana la 25 ianuarie", a declarat, marti, pentru AFP, delegata pentru drepturile omului in Crimeea, Liudmila Lubina.Este vorba despre marinarii Vladimir Varimez, Vladimir Bespalcenko si Andrei Oprisko, a precizat ea.In total, aproximativ 12 marinari ucraineni au fost adusi marti in fata unui judecator, la Sinferopol, capitala Crimeii, anexata de Rusia in 2014, a completat Lubina.Restul marinarilor ucraineni luati prizonieri urmeaza sa fie dusi in instanta miercuri.Incidentul intre Paza de Coasta rusa, aflata in subordinea serviciilor ruse de securitate FSB, si bastimente apartinand Marinei ucrainene a avut loc la Marea Neagra, in largul Crimeii, duminica, cand acestia din urma au incercat sa traverseze Stramtoarea Kerci pentru a intra in Marea Azov, o mica mare de o importanta cruciala in exporturile de cereale si de otel produse in estul Ucrainei.Paza de Coasta rusa a imobilizat cu forta doua vedete si un remorcher ucrainene, pe care le-a acuzat ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse si au luat prozonieri marinarii de la bord.Acest incident armat a fost denuntat drept "o provocare" de catre Rusia, iar Ucraina a denuntat la randul sau un "act de agresiune" al Moscovei, cerand eliberarea marinarilor si restituirea navelor.