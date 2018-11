Conflictul dintre Kiev si Moscova escaladeaza: Ucraina interzice intrarea in tara a barbatilor rusi

Ziare.

com

Serviciul ucrainean de paza a frontierelor a confirmat introducerea masurii anuntate de Petro Porosenko, informeaza Associated Press.Porosenko a transmis ca aceasta masura a fost luata "" pe teritoriul Ucrainei.Actiunea Kievului este o reactie la incidentul naval de duminica, atunci cand ambarcatiuni ale Serviciului Federal rus de Securitate (FSB) au deschis focul spre trei nave militare ucrainene, capturandu-le si arestand 24 de membri ai echipajelor.Cele trei nave militare ucrainene se aflau in largul fostei provincii ucrainene Crimeea , anexata de Rusia in anul 2014.