Consilier al ambasadei SUA: Suntem ingrijorati. Rusia are o strategie de slabire a Romaniei si a legaturilor sale cu Vestul

Intr-un interviu acordat Digi24 , oficialul a vorbit despre fenomenul stirilor false si cum acesta provoaca diviziune."Moscova are abilitatea de a tinti anumite tari, cu anumite mesaje de propaganda, mesaje false, croite separat pentru fiecare stat. Ce vei descoperi, auzi sau detecta in Romania nu va fi la fel cu ceea ce poti gasi la unul dintre vecinii vostri, cum este Bulgaria", a explicat Schlaefer.Referitor la strategiile Rusiei in Romania, diplomatul a precizat ca Ambasada SUA la Bucuresti este preocupata in acest sens."Este cu siguranta o preocupare majora pentru ambasada noastra din Bucuresti si ce credem ca observam de-a lungul ultimilor cativa ani este o incercare strategica a Rusiei sa influenteze atat politica actuala din Europa de Est, sau in Europa, ca intreg, dar nu doar asta, ci si sa slabeasca tarile in anumite privinte, pe termen mai lung. Sa va explic mai elaborat ce vreau sa spun.Suntem foarte preocupati de incercarile Rusiei in Romania de a crea un fel de idee, prin propaganda, cu ajutorul platformelor traditionale, ca Sputnik si altele, dar si prin video-uri care devin virale, dar nu sunt atribuite nimanui, postari virale pe retelele de socializare, care sunt facute ca. Cred ca este un exemplu concret al felului in care tindem sa vedem aceste lucruri", a declarat David Schlaefer pentru sursa citata.Acesta a mai spus ca un exemplu de strategie in timp real pe care Rusia o are este de a manipula alegeri."In timp real, putem vedea eforturile Rusiei de a manipula alegeri si asta nu inseamna ca se vor stradui sa aleaga un anume candidat, ci inseamna sa creeze mai multa diviziune in timpul ciclului electoral, sa incerce sa faca oamenii sa fie mai putin increzatori in institutiile lor, in sistemul lor electoral etc. Cred ca am vazut acest lucru in SUA, toata lumea stie asta, a fost o incercare reala din partea Rusiei sa se amestece in alegerile americane si nu era din cauza de un anume candidat, ci pentru a face intregul sistem pe care il avem sa fie pus sub semnul intrebarii astfel incat increderea Americii in sistemul electoral sa se erodeze. Deci, acesta este doar un exemplu de strategie in timp real pe care Rusia o are", a mai spus consilierul.Diplomatul a insistat si asupra pericolelor pe termen lung pe care le implica strategia Moscovei."Noi suntem ingrijorati ca de-a lungul timpului acest gen de mesaj poate fi unul foarte periculos, unul care erodeaza si care ameninta pe termen lung legaturile Romaniei cu Vestul. Asta nu inseamna ca Romania va iesi din UE sau ceva de genul, bineinteles ca nu, dar cred ca ceea ce poate insemna este ca legaturile si sentimentele pe care oamenii le au despre aceste legaturi pot fi slabite. Acest lucru slabeste Romania ca tara, face mai dificile interactiunile efective ale Romaniei cu partenerii si aliatii sai, care vor ca ea sa fie puternica, precum SUA, precum Europa de Vest si aceasta este o preocupare semnificativa pe care o avem si de acum inainte", a completat el.Acesta a apreciat ca strategie Rusiei privind Romania este una "foarte sofisticata", fiind principala preocupare a Statelor Unite." (...) vedem o strategie foarte sofisticata care este tintita spre Romania. Aceasta este una dintre principalele preocupari ale SUA, acest razboi hibrid in care guvernul rus pare sa fie implicat, prin care vrea sa aduca separare la nivelul oamenilor. Este o strategie foarte sofisticata, pentru ca se pare ca Moscova are abilitatea de a tini anumite tari cu anumite mesaje de propaganda, mesaje false, croite separat pentru fiecare tara", potrivit diplomatului.