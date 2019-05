Consiliul Europei a adoptat o rezolutie prin care reda Rusiei dreptul de vot. Ucraina: Este o capitulare

Україна і 5 інших держав проголосували проти цього рішення під час ухвалення проекту на рівні послів. Це суперечливе за змістом і ганебне за контекстом рішення. Консенсусу щодо нього в Комітеті міністрів немає. Боротьба триватиме в ПAРЄ на рівні депутатів. https://t.co/svULiSykiI - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 17, 2019

Reprezentanti ai celor 47 de state membre au votat in favoarea unei rezolutii care prevede ca toate "statele membre au dreptul de a participa in mod egal" in luarea deciziilor, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.Ucraina nu a fost de acord cu decizia luata, afirmand ca aceasta "".Reprezentantul Ucrainei in cadrul Consiliului Europei, Dmitro Kuleva, a informat intr-un mesaj postat pe Twitter caMinistrul german de Externe, Heiko Maas, a afirmat ca "nu este in interesul" Consiliului Europei sa excluda Rusia.Rusia a anexat Peninsula Crimeea in anul 2014, ca urmare a unui referendum controversat, o manevra criticata dur de Occident.