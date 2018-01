Cum arata viata in cea mai friguroasa localitate din lume

Ziare.

com

Rusia este cea mai mare tara din lume, iar mare parte din suprafata se gaseste in zone friguroase ale planetei. Daca n-ar fi Siberia, Rusia ar fi o tara obisnuita, avand in vedere ca zona reprezinta aproximativ 77% din suprafata statului. Dincolo de toata pustietatea intinsa pe milioane de kilometri patrati, in Siberia sunt si o multime de orase.Unul dintre acestea e si cel mai rece oras din lume, Oimiakon . Aici traiesc aproximativ 500 de oameni, iar in anii 1920 si 1930, asezarea era un popas pentru crescatorii de reni.Acestia se adunau in aceasta zona deoarece exista mai multe izvoare termale. De aici se trage si numele orasului, care se traduce "apa care nu ingheata".Recent, a fost atat de frig in Oimiakon, incat un termometru electronic a cedat dupa ce a ajuns la temperatura de -62 de grade Celsius.