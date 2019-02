Cum isi intinde Rusia tentaculele peste Europa, in prag de alegeri Interviu cu "dusmanul numarul unu" al lui Putin

Serghei Magnitiki, Foto: Arhiva Bill Browder

Bill Browder, povestiti in "Alerta rosie" cum ati devenit inamicul numarul unu al lui Vladimir Putin. Cartea e scrisa inainte de cazul Skripal, de la Londra, si inainte de Brexit si alegerea lui Donald Trump in SUA. Cum s-a schimbat puterea lui Putin din 2015, de cand aparut editia in limba engleza a cartii, si pana astazi, tinand cont de evenimentele acestea?

S-a vorbit, s-au scris analize politice si de presa despre amestecul Rusiei in diferite scrutine. Cum vedeti acest lucru? Care sunt parghiile prin care Moscova influenteza sau poate influenta politica din statele occidentale?

Ramanand in acelasi cadru al dialogului, urmeaza alegerile pentru Parlamentul European, intr-un context vulnerabilizat de Brexit (despre care nu stim inca cum va arata) si de ascensiunea iliberalismului in Est (Polonia, Ungaria, Romania) si a populismului in Vest (ultimul exemplu vine din Italia) . Va profita Putin de aceste slabiciuni? Care sunt riscurile, geopolitic vorbind?

Care sunt, totusi, ingredientele puterii lui Vladimir Putin? Si care este miza lui, unde vrea sa ajunga?

Atunci cand vorbiti despre Serghei Magnitki, amintiti mereu despre limita fricii- pana unde ne permitem sa ne fie frica, inainte de a deveni complici cu un regim politic rau. Romania a experimentat asta in comunism, la fel ca Rusia. Ati locuit atata vreme in Rusia, cum vedeti societatea, din acest punct de vedere, al rezistentei la rau?

Ati povestit despre cum s-a folosit Putin de oligarhi. Astazi insa, care sunt conditiile regimului Putin?

In timpul URSS vorbeam despre statele satelit ale Moscovei. Cum arata sfera de influenta a Rusiei astazi?

Astazi, ar mai fi posibil un Act Magnitki? Daca nu, de ce?

In aprilie 1940, la inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial, un ofiter NKVD cantonat in Bielorusia, Vasili Mihailovici Blohin, a primit ordinul de a executa cat mai multi prizonieri polonezi. Si-a facut treaba exemplar, 22.000 de victime, cele mai multe ingropate in padurea Katyn, ne aminteste Bill Browder.In 1943, cand gropile comune au iesit la iveala, sovieticii au dat vina pe germani si, cum atrocitatile naziste erau proaspete in memorie, minciuna a fost plauzibila. In sprijinul minciunii au fost fabricate probe, rapoarte, iar minciuna a ramas adevar pana in 1990, cand lumea a aflat despre atrocitatile de la Katyn. Dar masinaria de produs contra-adevaruri a ramas in Rusia si a ajuns, in ultimii ani, in mainile lui Vladimir Putin, care i-a adus imbunatatiri si a facut-o mai puternica.In ziua de 17 noiembrie 2009, mai intai rudele - mama si sotia - apoi intreaga lume a aflat ca Serghei Magnitki a murit intr-o inchisoare ruseasca. Murise in urma torturilor, dupa luni in care i se refuzase accesul la servicii medicale minimale, pentru ca refuzase sa semneze orice declaratie mincinoasa care l-ar fi incriminat pe Bill Browder, investitor american de capital la Moscova, al carui avocat era si alaturi de care devoalase furturi ale oligarhilor rusi.Din acea zi, Bill Browder a militat pentru tragerea la raspundere a celor responsabili de aceasta crima.Ca urmare a demersurilor sale, Congresul SUA a votat in 2012 Legea Magnitki, prin care au fost impuse sanctiuni impotriva oficialilor implicati in acest caz. Actul a fost apoi extins, incluzand in prezent si alte situatii de incalcare a drepturilor omului.Legi similare au fost adoptate ulterior de mai multe tari din Europa si din lume.Bill Browder este fondator si director executiv al fondului Hermitage Capital Management si a fost cel mai important investitor strain in Rusia pana in 2005, cand viza i-a fost anulata din cauza campaniei sale impotriva devalizarilor practicate de oligarhi.Confruntarea sa cu Vladimir Putin a povestit-o intr-o carte recent tradusa la Editura Humanitas,, o carte care se citeste pe nerasuflate si din care afli nu doar cum s-au facut banii in Rusia anilor 1990, dar si cum iti poti pierde viata, in anii 2000, daca nu esti obedient politic.Intr-un anumit fel, am fost primul care a avertizat asupra a ceea ce se petrecea in Rusia. Ceea ce Putin mi-a facut mie a facut apoi intregii lumi. Toate crimele comise impotriva mea, uciderea si musamalizarea asasinatului lui Serghei Magnitki s-au mai intamplat, similar, in alta parte.In Ucraina, zeci de mii de persoane au fost ucise si Rusia a fabricat povesti false pentru a ascunde aceste lucruri. In Statele Unite, Rusia s-a amestecat in alegeri si a incercat apoi sa se ascunda in spatele unor justificari cat mai plauzibile.Au incercat sa il asasineze pe Skripal in Marea Britanie si sa dea vina pe serviciile secrete britanice.Eu cred ca Vladimir Putin a devenit tot mai rau odata cu trecerea timpului si ceea ce pana odinioara era problema mea personala a devenit astazi problema intregii lumi.Traim intr-o epoca in care tehnologia se misca mai rapid decat reglementarile. Pe cale de consecinta, Rusia - care joaca mult mai bine din umbra - a fost capabila sa se foloseasca de Facebook, Twitter si alte platforme deca sa raspandeasca argumente marginale si sa sprijine candidati populisti, pentru a denatura diferite procese politice.Convingerea mea e ca influenta Rusiei va ramane foarte mare asupra democratiilor vestice pana candva fi reglementata. Acest proces a inceput, dar nu e nici pe departe finalizat.In opinia mea, Putin nu doar ca va profita de acest context geopolitic, dar, de fapt, el este cel care a cauzat aceste vulnerabilitati. De exemplu, Putin i-a sustinut deschis pe Salvini in Italia si pe Marine Le Pen in Franta - si acestea sunt doar cateva dintre exemplele despre care stim public.Este evident ca, dincolo de aparente, multi populisti si fascisti sunt sprijiniti de Rusia financiar si in alte feluri.Din nefericire, cu cat Rusia se infiltreaza mai adanc in sistemul nostru deschis, cu atat e mai mare riscul ca ne vom pierde democratia, pe masura ce timpul trece.Succesul lui Vladimir Putin in Rusia se datoreaza faptului ca el este capabil sa fie dictator la cote maxime. Spre deosebire de liderii altor state, care trebuie sa raspunda in fata parlamentelor, sa respecte curtile de justitie si presa, Putin nu trebuie sa dea socoteala in fata nimanui.Rusia are un parlament captiv, guvernul detine toata presa, iar curtile de justitie raporteaza direct presedintelui.Astfel, Putin are mult mai multa libertate decat alti lideri politici si, ca dictator, poate folosi aceasta libertate pentru a face rau Rusiei si intregii lumi.Ce am vazut in Rusia e ca guvernul a creat cu succes un set de recompense care fac foarte dificila contestarea lui Putin sau a regimului. Orice politician din Opozitie se va confrunta cu exilul, inchisoarea sau moartea si, ca atare, cele mai multe persoane care ar putea avea aspiratii politice nu vor sa isi asume riscurile.Pentru o persoana normala exista constrangeri, astfel incat daca il sustii pe un politician din Opozitie iti poti pierde job-ul sau, mai rau, chiar sa mergi la inchisoare.Pe de alta parte, daca esti parte a regimului, sunt multi bani asociati loialitatii.Orice persoana decenta vrea, astazi, sa paraseasca Rusia. Datele aratau ca, in 2018, 31% dintre tinerii cu varsta intre 18 si 24 de ani voiau sa emigreze. Cei care raman trebuie sa isi tina gura inchisa, pentru ca doar tacerea politica este recompensata.Putin are acum o noua pleiada, diferita, de oligarhi, pe care eu ii numesc "oligarhii care aplica legea". Cei care au cea mai multa putere astazi sunt cei care au puterea sa ii aresteze pe ceilalti.Modalitatea principala prin care Putin deleaga este aceea de a acorda recompense celor din serviciile de securitate care ii sunt cel mai loiali. Acestora le este permis sa faca arestari dupa propria vointa, ca modalitate de a castiga putere financiara si politica. Vechii oligarhi, din trecut, inca sunt in peisaj, dar cu cat timpul trece, cu atat devin mai lipsiti de putere.Dupa destramarea Uniunii Sovietice, Rusia a fost, intr-un fel, pe cont propriu. Cu toate acestea, Putin si-a intins aripile, impingandu-le dincolo de granite si a gasit o serie de state prietenoase.Ungaria poate fi considerata unul dintre "satelitii" Rusiei, la fel ca Slovacia si Cipru. Ceea ce este atat de greu de inteles este ca multi oameni din aceste tari au amintiri teribile din vremea ocupatiei sovietice, iar aceasta alaturare benevola cu Rusia nu are niciun sens pentru mine.Cred ca Actul Magnitki este de neoprit. Sase state din intreaga lume au acum Acte Magnitki - SUA, Marea Britanie, Canada, Estonia, Letonia si Lituania, dar si insulele Gibraltar si Jersey.Initiative similare, de a adopta un astfel de Act, sunt la nivelul Uniunii Europene, dar si in tari individuale ca Olanda, Romania, Suedia, Danemarca si Australia, pentru a numi cateva.Cred ca, in cativa ani, aproape orice stat civilizat va avea un Act Magnitiki.