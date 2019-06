De ce sa ne temem mai mult: de rachetele rusesti sau de guvernantii diletanti?

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Luna iunie este extrem de potrivita pentru a reflecta asupra modului in care ne raportam la cea mai mare si mai puternica tara de pe continent, situata in vecinatatea noastra, cand imediata cand mai departata.. De altfel, aceeasi luna este extrem de potrivita pentru a reflecta despre granita subtire dintre irationalitate si vitejie sau curaj. Mai ales pe 22 iunie.Cand vorbim despre Rusia, totul devine problematic si totul este privit in nota emotionala, fara urme de rationalitate sau realism., in razboiul pornit pentru eliberarea Basarabiei si Bucovinei: peste 70.000 morti, peste 150.000 de raniti si peste 200.000 de prizonieri (chiar dupa actul de la 23 august 1944, incepand cu 24 august, sovieticii au dezarmat si luat in prizonierat 97.732 de militari romani, pana la semnarea armistitiului, pe 12 septembrie, la Moscova).Multe sute de mii de victime. Si totusi am ramas, strict geografic, in aceeasi regiune ca si inainte de aceste sute de mii de victime. Geografia s-a schimbat cu dimensiunea Basarabiei, glisand-o pe aceasta, suspendata, intre lumea slava si romani. Lumea slava insasi pare mai complicata acum, cu o Ucraina in afara orbitei cu centrul la Kremlin.Romania de pana la Prut a devenit parte a Occidentului, aflandu-se in NATO si Uniunea Europeana, iar Rusia a ramas o putere care gandeste global, dar actioneaza regional. Militar, insa, forta rusilor este coplesitoare pentru intregul nostru continent si numai americanii contrabalanseaza aceasta putere gigantica.Au trecut, iata, 92 de ani de cand Ionel Bratianu, in chiar pragul trecerii sale la Domnul, avertiza, profetic, intr-un interviu din 1927, raspunzand intrebarii jurnalistului Joldea Radulescu (daca vom raspunde unei agresiuni rusesti): "".Ionel Bratianu continua, la fel de lucid: "" (sursa: Romanii din arhive, autori Gh. Buzatu, Stela Acatrinei, Gh. Acatrinei, Bucuresti, 2011).Ceea ce il facea pe Bratianu sa faca aceste remarci era contextul in care se afla Romania atunci, lipsita de o alianta militara, care sa garanteze ceva intr-un conflict cu Uniunea Sovietica. De altfel, Polonia, fericita posesoare a unei garantii de securitate de la anglo-francezi, avea acea garantie doar referitoare la un atac german, nu si la unul din partea URSS. Cu alte cuvinte, chiar Parisul si Londra, nesigure de un potential sprijin american, nu se incumetau sa garanteze nimanui nimic militar in raport cu rusii.Asistam, in ultimii ani, la o statornicire printre elitele noastre politice a unui sentiment periculos, ca suntem datori sa sfidam continuu si din ce in ce mai agresiv Federatia Rusa. La adapostul unei aliante militare extrem de solide (NATO), oficialii si oficiosii de la Bucuresti cultiva o periculoasa ofensiva verbala impotriva Moscovei.. Critica intemeiata fata de Moscova ca urmare a incalcarii dreptului international din anul 2014 nu ar fi avut de ce sa fie transformata intr-o retorica anti-ruseasca lipsita de ratiune si care ne expune foarte tare in fata cui nu trebuie.Ceea ce socheaza in primul rand la comportamentul elitelor noastre politice este lipsa de intelegere a fenomenului.. Ministrii Les sau Fifor nici nu realizeaza ce ridicoli par invocand pericolul rachetelor instalate in Crimeea sau al submarinelor din Marea Neagra. In loc sa isi vada de treaba lor si sa realizeze efortul de inzestrare necesar armatei, ministrii nostri se dau in spectacol pe la conferinte si seminarii, in fata camerelor de luat vederi si a unui public generalist, fara mari profunzimi de perceptie.Domnule Les, chiar crezi ca rachetele rusesti vizeaza biroul tau confortabil sau cafenelele pe unde te falesti cum te lupti tu cu pericolul rusesc? Pai atunci apuca-te si inzestreaza armata de care zici ca-ti pasa cu corvete, cu avioane multi-rol, cu baterii de coasta, cu drone, cu blindate. Fa-ti datoria de membru NATO si cumpara armament modern pentru armata pe care o conduci. Nu umili armata, lasand-o fara sef de stat major dintr-o ambitie personala. Nu incepe un conflict cu presedintele doar pentru a impune in posturi generalii pe care i-ai primit pe lista de la partid. Altminteri, domnule Les, ramai un vajnic luptator cu fripturile si sarmalele pe la atat de previzibilele chermeze botezate pompos "security forum"-uri.Se creeaza la Bucuresti o cultura institutionala nerealista, bazata pe un anti-rusism de parada, pagubos si lipsit de orizont. Anumite organizatii oficioase culeg banii generos drenati de pe la diverse "companii" interesate pentru a organiza ritualuri megalomane de invocare a "pericolului rusesc" si a unor cuvinte pe care nici participantii nu prea le pricep, cel mai nou fiind si cel mai des pomenit: "rezilienta".Pana sa ajungem, insa, sa ne confruntam "" cu teribila forta militara rusa, ne confruntam pe alte taramuri: economic si politic. Si nu numai ca nu castigam, dar se pare ca nici nu prea avem aliati printre partenerii nostri. Faptul ca in centrul politicii noastre in regiune se afla declamarea antagonismului cu Rusia ne-a adus deocamdata cel mai mare pret la gazele naturale importate de la Gazprom dintre toate tarile estice, inclusiv mai mare decat pretul gazelor importate de Polonia, un oponent recunoscut al Kremlinului. Mai mult, toate conductele proiectate de rusi in regiune ne ocolesc, prin Bulgaria, Serbia si Ungaria.De ce nu exploatam gazele de la Marea Neagra? Sau, daca le vom exploata vreodata, de ce vrem sa le ducem fix la Budapesta, plocon celui mai fidel aliat al Moscovei? Ei, lasa, ca am gasit si aici un alt raspuns genial: noi ii rugam sa ne exploateze gazele tocmai pe austriecii de la OMV, companie legata ombilical de Rusia sau tocmai pe rusii (!!!) de la Lukoil. Subtil, nu?Aici am iesit total din joc dupa o intelegere ruso-germano-americana. Unde era oare curajosul Les, unde erau curajosii Fifor si Melescanu, unde erau curajosii generali si analisti, caliti in grelele lupte cu somnul pe la simpozioane despre rusi? Pai nu v-ati prins, genialilor, ca rusii din viata reala nu prea seamana cu aia despre care vorbiti voi la conferintele voastre? E drept ca nici nemtii de la simpozioane nu prea seamana cu ministrul de externe Heiko Maas, cel care s-a zbatut sa mentina Rusia la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, dupa o strangere de mana cu Lavrov......Acum, sa vedem cam cum ne corelam noi cu "partenerii nostri europeni". De exemplu, cu Germania, al doilea partener comercial al Rusiei (60 miliarde de dolari in 2018, in crestere cu 20% fata de 2017) . Sau cu Olanda, al treilea partener comercial al muscalilor (47 miliarde de dolari in 2018, cu o crestere de 19%) . Sau cu Italia lui Salvini, al cincilea partener comercial al Rusiei (27 miliarde de dolari, in crestere cu 13%).Romania, urmare a politicii "pericolului rusesc", exporta cu putin peste 1 miliard de dolari si importa cam 2,5 miliarde dolari din Rusia. Adica 1 din 10 dolari din deficitul nostru vine de la rusi. In vremea aceasta, polonezii au un comert bilateral de patru ori mai mare: importa de 11,5 miliarde de dolari si exporta de 7 miliarde de dolari. Ungurii vand dublu decat noi catre rusi si au importuri de 3,3 miliarde de dolari.De fapt, incepand cu anul 2017, vestul Europei a "redescoperit" piata rusa si a inceput o perioada de crestere a investitiilor si comertului: Mercedes a inaugurat o fabrica langa Moscova, gazoductul Nord Stream II a inceput sa fie construit, Germania se alatura Italiei pentru a furniza Rusiei tehnologie, Italia, Franta si Germania au cele mai consistente participari la Forumul Economic International anual de la Sankt Petersburg (anul trecut au fost acolo presedintele Macron si premierul Conte), iar anul acesta ministrul Altmaier.Bucurestiul a ramas precum un soldat japonez uitat pe o insula pustie, care nu a aflat decat dupa 20 de ani ca razboiul se terminase. Un cititor de stiri de inteligenta medie ar fi descoperit, pe 3 iunie 2019, si la Bucuresti, ca razboiul s-a terminat: pactul Kozak-Hahn de la Chisinau si tot ceea ce a urmat sunt semne clare. Ei, dar nu si pentru simpozionologii nostri. Ei au ramas ferm ancorati la malul Marii Negre, scotand limba la bateriile de rachete amplasate pe cele 3 noi fregate de clasa "amiral Grigorievici". Sau poate, din solidaritate cu ministrul Teodorovici, corifeii bataliilor pe eclere au ramas sa reciteasca in bucla nesfarsita aceleasi analize ca in 2015.In loc de concluzie, sper sincer ca cititorii sa aprecieze umorul involuntar continut intr-o intrebare pusa la o televiziune de la Chisinau unui reputat expert roman in "stiintele securitatii si razboi hibrid": "" Era, evident, inainte de 3 iunie 2019...