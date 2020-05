De ce se tot arunca pe geam medicii din Rusia? Explicatia e simpla si transanta

Echipamente lipsa si organizare precara

Acest punct comun al criticilor fata de gestionarea epidemiei COVID-19 in Rusia alimenteaza zvonuri cu privire la asasinarea lor de catre un ucigas platit, insa cei trei au vrut cel mai probabil sa se sinucida, conchide in urma acestei anchete jurnalistice Olivier Carroll, corespondentul The Independent in Rusia.Rusia a devenit saptamana aceasta a cincea cea mai afectata tara de COVID-19 din lume si nimic nu pare sa indice o imbunatatire a situatiei.Unele publicatii au abordat pista unui asasin platit de catre Guvern in aceasta tragedie, insa The Indepenent conchide, in urma anchetei sale, ca este vorba despre faptul ca membrii personalului medical lucrau sub presiune, fara protectie si impinsi la maximum de conducere.In Franta, Bernard Gonzalez, un medic de la Clubul de Fotbal din Reims, s-a sinucis la inceputul lui aprilie. El a lasat un bilet in care si-a pus gestul pe seama contaminarii sale cu noul coronavirus.In Rusia, insa, este vorba despre un "amestec de vina, tacere, un sentiment de a fi un tap ispasitor care pare ca a exacerbat stresul si presiunea femeilor si barbatilor care muncesc in timpul acestei pandemii", potrivit publicatiei britanice.Nataila Lebedeva, in varsta de 48 de ani, s-a aruncat de la o fereastra de la etajul sase al unui spital din Moscova la 24 aprilie, dupa ce a fost tratata de COVID-19.O lucratoare pe ambulanta, ea transfera pacienti, slab protejata, si si-a dat seama ca facea parte dintr-un lant de contaminare care a infectat 48 de oameni inainte sa fie internata.Conducerea spitalului a acuzat-o de faptul ca a participat la raspandirea virusului.Elena Nepomniasaia, in varsta de 47 de ani, s-a aruncat pe fereastra a doua zi.Medic si sef al unei sectii medicale intr-un spital de veterani din Krasnoiarsk, in Siberia, ea considera ca spitalul nu este pregatit sa primeasca o cota de pacienti impusa de catre Guvern, din cauza lipsei de material - un singur "ventilator" si o lipsa de echipamente de protectie.Colegi de-ai ei au declarat pentru ziarul brtianic ca medicul, suspus unor presiuni din partea Directiei regionale a Sanatatii, si-a pus capat zilelor.Incidentul din urmatoarea saptamana pare mai putin clar.Medicul pe ambulanta Aleksandr Sulepov, in varsta de 37 de ani, ar fi sarit de la primul etaj si este in viata.Si in acest caz se evoca un conflict cu conducerea spitalului din cauza COVID-19.Cu cateva zile mai inainte, Sulepov s-a filmat impreuna cu un coleg plangandu-se de lipsa materialului medical, iar politia l-a somat pe colegul sau sa stearga inregistrarea video.Un cardiolog de la un spital din Moscova, Aleksei Erlikh, a declarat pentru The Independent ca "sistemul nu este facut ca oamenii sa poata munci normal si onest, iar acest lucru a cauzat incidentele".El tine, impreuna cu alti medici, o lista cu numele membrilor personalului medical morti din cauza epidemiei. Pe lista se aflau 113 nume."Pe de o parte ai lipsa de echipamente, iar pe de alta lipsa de expertiza si de organizare (...). Adauga tacerea care apasa in provinciile indepartate ale Moscovei si ai de ce sa starnesti o furtuna", spune cardiologul.