Din inchisoare, Aleksei Navalnii depune o plangere cu privire la otravirea sa

Opozantul, care ispaseste o pedeapsa de 30 de zile de detentie, dupa ce indemnat la organizarea unei manifestatii ilegale, a sesizat Comitetul de ancheta la Moscova, a precizat Vadim Kobzev, relateaza Reuters.Oaia neagra a Kremlinului, Navalnii a fost spitalizat de urgenta duminica, in urma unei "alergii" violente, potrivit autoritatilor.Medicul sau a anuntat ca pacientul prezenta simptome ale unei otraviri, o acuzatie respinsa, cu examene medicale ca dovada, de catre conducerea spitalului in care a fost internat opozantul.Insa medicul sau, Anastasia Vasilieva, si-a mentinut versiunea. Ea a declarat ca spitalul respectiv nu dispune de echipamentul necesar in vederea efectuarii unor examene toxicologice riguroase.Navalnii a fost trimis inapoi in celula la inceputul saptamanii. O cerere de eliberare anticipata, pe motive de sanatate, i-a fost respinsa.