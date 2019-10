Diplomati americani, acuzati ca ar fi incercat sa intre intr-o zona unde se afla o baza secreta rusa

Ziare.

"Cand ofiterii americani au ajuns acolo, ei au fost retinuti de o patrula a politiei care le-a explicat ca se afla intr-o zona cu acces reglementat", a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, in conferinta de presa saptamanala.Intrucat acestia nu aveau permisiunea de a se afla acolo, "dar nici nu puteau s-o aiba, deoarece nici nu o solicitasera", diplomatilor li s-a propus sa se intoarca cu trenul de navetisti cu care sosisera, potrivit Mariei Zaharova.Incidentul s-a produs luni in Severodvinsk, in apropiere de care exista un poligon naval, unde la 8 august a avut loc un accident in timpul testarii unei rachete cu elemente de propulsie nucleara, soldat cu cinci morti, si care a dus la o crestere brusca, dar scurta, a nivelului de radioactivitate in zona.Potrivit Mariei Zaharova, diplomatii, identificati de mai multe media ruse ca apartinand corpului de atasati militari ai Ambasadei SUA din Moscova, au solicitat permisiunea Ministerului Apararii rus pentru a se deplasa in orasul Arhanghelsk, capitala regiunii cu acelasi nume in nord-vestul Rusiei, "si nu mai departe"."In schimb, ei au sosit la Severodvinsk cu o masina cu o placuta de inmatriculare ruseasca. Acolo au urcat intr-un tren de navetisti care mergea spre o localitate unde se afla un poligon de testare si alte facilitati de aparare", a afirmat reprezentanta diplomatiei ruse.Diplomatii militari americani incearca in mod regulat sa viziteze zone inchise din Rusia, ocolind regulile existente, a declarat purtatoarea de cuvant a MAE, citata de TASS.Diplomatia rusa a declarat miercuri seara ca nu neaga pozitia oficiala a Ambasadei SUA din Moscova: diplomatii americani efectuau intr-adevar o deplasare oficiala despre care notificasera Ministerul Apararii rus. Doar ca ei intentionau sa viziteze Arhangelsk, insa nu se stie cum au ajuns in trenul Nenioksa-Severodvinsk, a explicat Maria Zaharova intr-o interventie la REN TV."Probabil s-au ratacit. Ministerul de Externe este dispusa sa ofere in dar ambasadei americane o harta a Federatiei Ruse" pentru ca astfel de incidente sa nu se mai repete, a adaugat reprezentanta diplomatiei ruse.In acelasi timp, Maria Zaharova sustine ca cei trei diplomati americani nu au fost retinuti. Dupa controlul actelor, cand li s-a spus ca nu pot sa mearga mai departe, ei au urcat intr-o masina si au plecat la Moscova. "Poate ca si au ajuns. Nu am informatii exacte in aceasta privinta", a spus ea.Agentiile de presa ruse, citate de media occidentale, au indicat ca cei trei fusesera retinuti, pentru scurt timp, fiind suspectati de comiterea unei infractiuni administrative (incalcarea de catre un cetatean strain a regimului de sedere in Rusia).Potrivit mass-media ruse, este vorba de atasatul militar naval Whitsitt William Curtis, atasatul Arriola Jerry Anthony si atasatul militar, colonelul D.S. Dann.MAE rus a anuntat joi ca va inainta o nota de protest Ambasadei SUA din Moscova in legatura cu aceasta deplasare a membrilor ambasadei SUA pe teritoriul Federatiei Ruse.