Doi barbati, fierti de vii dupa ce au cazut cu masina intr-o groapa cu apa clocotita, in Rusia (Foto&Video)

🇷🇺#RUSIA | Dos hombres murieron luego que el auto en que viajaban cayo a un socavon donde habia agua hirviendo en la ciudad de #Penza. El hueco se abrio producto de la rotura de la tuberia por donde pasaba el liquido. pic.twitter.com/LKeXfDnBDw - Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) November 19, 2019

Autovaditajs #Penza #Krievija iebrauc bedrē, kura izveidojas pēc karsta udens caurules plisuma. Autovaditajs un pasazieris gajusi boja, noslikstot karsta udeni. Avarijas vieta nebija norobezota.

📸 Agit Rossija pic.twitter.com/n4gplSrion - BreakingLV (@breakinglv) November 19, 2019

Two people dead after car crashed into a pit full of boiling water in #Penza, #Russia pic.twitter.com/KNVxIAeQTC - RT (@RT_com) November 19, 2019

Ziare.

com

Cei doi rusi se aflau intr-o masina marca Lada in momentul accidentului. Soferul parcase deasupra unei conducte avariate, aceasta s-a spart, iar apoi carosabilul a fost inghitit cu tot cu masina de groapa plina cu apa clocotita.Cei doi barbati au murit "aproape instantaneu", conform Daily Mail "Ce mod oribil de a muri - intr-un moment conduci o masina, apoi esti in subteran si te ineci in apa clocotita", a spus un martor.Momentan nu se cunoaste identitatea celor doua victime.Iata imagini de la locul accidentului: