Doi comandanti ai navelor ucrainene capturate de Rusia refuza sa depuna marturie: Suntem prizonieri de razboi!

Rusia a capturat trei nave apartinand marinei ucrainene si echipajul lor pe 24 noiembrie in largul coastei Crimeei anexata de Rusia, si le-a acuzat ca au intrat ilegal in apele rusesti.Ucraina a declarat ca Rusia a capturat ilegal cele doua nave militare si un remorcher si a acuzat Moscova de agresiune militara.Statele Unite si Uniunea Europeana au cerut eliberarea marinarilor, aflati in detentie preventiva la Moscova.Roman Mokryak, comandantul uneia dintre nave, a declarat anchetatorilor rusi ca nu va furniza nicio informatie pana cand echipajul sau nu va fi eliberat, a anuntat miercuri avocatul sau, Ilya Novikov."El crede ca el este raspunzator pentru ceea ce se intampla la bord, ca echipajul a executat ordinele sale si ca nu pot fi trasi la raspundere", a scris Novikov pe Facebook.