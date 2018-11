Doi rusi cautati de americani pentru trafic de arme au fost extradati de Ungaria... inapoi in Rusia

Ziare.

com

Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat de la Washington, Heather Nauert, a declarat ca SUA aveau un dosar solid in cazul celor doi rusi, Vladimir Liubisin senior si Vladimir Liubisin junior."SUA sunt dezamagite de hotararea guvernului ungar de a-i extrada pe cei doi Liubisin in Rusia", a mentionat intr-o declaratie Heather Nauert."Ungaria este un partener si un prieten al SUA, dar aceasta decizie ridica intrebari despre angajamentul Ungariei privind cooperarea in aplicarea legii", a indicat ea mai departe, adaugand ca nu este clar daca cei doi rusi vor fi judecati in Rusia.Budapesta nu a comentat deocamdata cu privire la acest caz