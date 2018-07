Doi senatori republicani cer noi sanctiuni impotriva Rusiei, "deoarece Putin nu pricepe mesajul"

Ziare.

SenatorulLindsey Grahama precizat ca sanctiunile suplimentare trebuie stabilite inainte ca presedintele Donald Trump sa se intalneasca inca o data cu omologul sau rus, Vladimir Putin.Trump a fost criticat pentru ca, la summitul de luni, de la Helsinki, nu l-a acuzat deschis pe Putin de implicarea in alegerile prezidentiale din SUA din 2016. In ciuda reactiilor de dezaprobare - inclusiv din partea propriei formatiuni, Partidul Republican - liderul de la Casa Alba l-a invitat pe presedintele rus sa faca la toamna o vizita la Washington.Graham a insistat ca "trebuie lucrat cu Congresul pentru a determina noi sanctiuni, deoarece Putin nu pricepe mesajul". "Avem nevoie de noi sanctiuni, sanctiuni dure, care sa il ameninte, si apoi de o intalnire cu el".Senatorul republicanMarco Rubiodoreste sa se voteze in Congresul SUA un proiect de lege pe care l-a redactat impreuna cu colegul sau democrat Chris Van Hollen. Legea numita DETER (acronim pentru Defending Elections from Threats by Establishing Redlines - apararea alegerilor de amenintari prin stabilirea unor limite - care are si sensul de "a descuraja") ar impune noi sanctiuni daca serviciile americane de informatii stabilesc ca Rusia s-a amestecat in alegerile din Statele Unite. Dupa parerea lui Rubio, "este incontestabil ca ei (rusii - n. red.) au intervenit si ca vor face la fel in viitor". Intr-o emisiune a televiziunii CNN, preluata de Reuters, el a explicat ca daca se adopta legea DETER, iar directorul pentru informatiile nationale declara ca Rusia si-a repetat actiunile si in alegerile din 2018, vor fi aplicate sanctiuni drastice, "astfel incat Putin sa stie, cand incepe, care este pretul".Legea DETER stabileste ca sanctiunile se aplica automat, in 10 zile, oricarei puteri straine, daca directorul pentru informatiile nationale stabileste in termen de o luna dupa alegeri ca aceasta s-a amestecat in alegerile din SUA. Saptamana aceasta, liderul majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell, a apreciat ca legea este una din masurile pe care le-ar putea lua Congresul, in zilele urmatoare, ca reactie impotriva Rusiei. Potrivit unor surse din Congres ale agentiei Reuters, industria petroliera americana face lobby impotriva proiectului de lege, care ar putea afecta investitiile in Rusia.