Doua bombardiere rusesti au survolat Marea Neagra timp de 5 ore

Cele doua bombardiere strategice au fost escortate de avioane de vanatoare din cadrul fortelor aeriene ale Districtului Militar Sud, din care face parte si Crimeea , conform comunicatului, citat de RIA Novosti."Doua bombardiere pe distante lungi au executat un zbor conform planului de antrenamente deasupra apelor neutre ale Marii Negre. In timpul zborului, echipajele au acoperit aproximativ 4.500 de kilometri si s-au aflat in aer mai mult de cinci ore", transmite Ministerul Apararii rus.Zborul Tu-22M3 a decurs in conformitate cu normele dreptului international, cele doua avioane au zburat in spatiul aerian neutru, mai subliniaza textul.Tu-22M3, principalul bombardier pe distante lungi din dotarea fortelor aeriene ruse, atinge o viteza de 2.300 km/ora si are o autonomie de zbor de 5.500 de kilometri. Avionul poate transporta trei rachete ghidate aer-sol sau 25 de tone de diverse tipuri de bombe, conform surselor media citate.