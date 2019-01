Doua nave au luat foc in Stramtoarea Kerci din Marea Neagra

Ziare.

Echipajele de urgenta au salvat trei persoane, iar corpul unui al patrulea navigator a fost scos la suprafata, relateaza site-ul agentiei Sputnik.Potrivit Rosmorrechflot, membrii echipajului au sarit in apa pentru a putea scapa de flacari."O operatiune de salvare este in plina desfasurare. Trei supravietuitori si corpul unui marinar au fost scosi la suprafata", a transmis serviciul de presa.Potrivit informatiilor anterioare, navele sub pavilion Tanzanian au luat foc in stramtoarea Kerci in cursul zilei.Explozia se pare ca a izbucnit la bordul uneia dintre nave, a declarat luni pentru TASS, purtatorul de cuvant al Agentiei Federale pentru Trarnsport Maritim si Fluvial."Potrivit informatiilor preliminare,Mai tarziu, flacarile s-au raspandit la cealalta nava. O nava de salvare se indreapta la locul faptei", a afirmat acesta, adaugand ca una dintre nave transporta gaz natural lichefiat.Conform purtatorului de cuvant, una dintre nave are la bord 17 membri ai echipajului, inclusiv noua cetateni turci si opt indieni. In cealata, se afla 14 persoane, sapte cetateni turci si sapte indieni.Un purtator de cuvant al serviciului maritim de urgente Marea Azov-Mrea Neagra a declarat pentru TASS ca o operatiune de salvare se afla in desfasurare. Nu exista persoane ranite.Potrivit Rosmorrechflot,