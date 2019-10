Doua submarine nucleare rusesti au inceput testarea unui nou tip de arme

Ziare.

Comandamentul Flotei ruse a Nordului a mentionat ca imersiunea submarinelor la mare adancime in apele neutre din Marea Norvegiei este o practica obisnuita in cadrul activitatii sale, intrucat adancimea Marii Barents nu permite submarinelor de diferite tipuri sa se scufunde in siguranta la adancimea maxima.In cadrul acestor scufundari, potrivit serviciului de presa al Flotei Nordului, marinarii vor testa exemplare ale unui tip de arma pentru a verifica daca acestea corespund tuturor standardelor tehnice, dar autoritatile nu mentioneaza tipul de arma supus testelor.Scufundarile la mare adancime vor fi realizate pe parcursul acestei saptamani pe rand de catre cele doua submarine, inclusiv la adancimea maxima prevazuta pentru submarinele de acest tip, transmite Interfax.Testele efectuate de cele doua submarine la mare adancime intervin dupa incidentul din luna august din nord-vestul Rusiei cu o racheta de croaziera.La 21 octombrie, Departamentul de Stat al SUA a declarat ca explozia din august de la baza militara rusa Nenioksa (regiunea Arhanghelsk) s-a produs in timpul ridicarii de pe fundul marii a unei rachete de croaziera 'Burevestnik' cu motor propulsat nuclear, conform Interfax.'Cauza exploziei a fost o defectiune grava intervenita in timpul testarii Burevestnik (Skyfall, conform clasificarii NATO). A avut loc o reactie nucleara necontrolata care a dus la o emisie de radiatii in momentul in care expertii rusi ridicau racheta de pe fundul marii', a declarat Thomas G. DiNanno, un reprezentant al Departamentului de Stat, intr-un interviu pentru The Washington Times.Potrivit acestuia, racheta se afla pe fundul marii de cand la sfarsitul anului trecut avusese loc un test nereusit in apropierea unei asezari umane.La 8 august, Ministerul rus al Apararii a anuntat ca la baza de la Nenioksa a avut loc un incident soldat cu victime umane. Agentia nucleara rusa Rosatom a declarat ulterior ca a avut loc o explozie in timpul unui test pe o platforma maritima cu o racheta care avea o 'sursa de energie izotopica'.In urma incidentului si-au pierdut viata cinci angajati ai Rosatom si doi reprezentanti ai Ministerului Apararii. Alti trei militari si inca trei experti Rosatom au fost raniti.