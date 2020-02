Doua surori despartite de razboi s-au reintalnit dupa 78 de ani (Video)

Ziare.

com

In momentul reintalnirii lor, Iulia si Rozalina Kharitonova, in prezent in varsta de 92 - respectiv 94 de ani, s-au imbratisat, in timp ce rudele, aflate in jurul lor, au inceput sa planga, potrivit imaginilor publicate vineri de Ministerul rus de Interne."Am cautat-o, am cautat-o mereu", repeta Rozalina, tinandu-si sora de mana.Cele doua surori locuiau alaturi de parintii lor in Stalingrad, orasul in care a avut loc o lupta intensa, in momentul in care au fost separate in adolescenta, in 1942, in timpul evacuarii orasului din cauza bombardamentelor naziste, informeaza AFP.Nascuta in 1928, Iulia Kharitonova a fost evacuata cu mama ei si a ajuns in Penza, in timp ce Rozalina, nascuta in 1926, a fost relocata la 1.000 de kilometri spre est, in localitatea Celeabinsk din regiunea Ural, alaturi de angajatii uzinei in care lucra."Despartite de razboi in tinerete, aceste persoane nu si-au pierdut speranta de a se revedea timp de 78 ani indelungati", a subliniat intr-un comunicat purtatoarea de cuvant a Politiei ruse, Irina Volk.Dupa spusele sale, cele doua femei s-au revazut in ianuarie in Celeabinsk, dupa ce fiica Iuliei a cerut fortelor de ordine sa o ajute sa o gaseasca pe sora mai mare a mamei sale.Rozalina incercase deja sa isi gaseasca sora, fara succes, prin intermediul unei emisiuni de televiziune ruse, ce are obiectivul de a-i reuni pe membrii unor familii destramate.Politia rusa, descoperind marturia Rozalinei pe site-ul emisiunii, a facut cercetari si le-a pus apoi in contact pe cele doua femei, organizand astfel reintalnirea lor.Rusia se pregateste sa celebreze pe 9 mai, cu mare pompa, implinirea a 75 de ani de la victoria Aliatilor asupra trupelor naziste. In epoca, URSS a platit razboiului un tribut deosebit de greu, cu circa 27 de milioane de morti, potrivit statisticilor oficiale ruse.Batalia de la Stalingrad - oras care se numeste in prezent Volvograd - a fost emblematica din acest punct de vedere, cu peste 1,1 milioane de morti de partea sovietica si circa 1,5 milioane de morti in randul trupelor germane, potrivit oficialilor de la Moscova.Acea infrangere nazista, petrecuta in februarie 1943, dupa sase luni si jumatate de lupte intense, este considerata punctul major de cotitura din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, care a dus in cele din urma la prabusirea regimului hitlerist.