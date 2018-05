Dupa blocarea mesageriei Telegram, mii de rusi au protestat in strada: Nu ramaneti tacuti, Putin e un hot!

Ziare.

Autorizata de Primaria Moscovei, aceasta manifestatie a adunat in centrul capitalei aproximativ 8.000 de persoane, potrivit politiei si organizatorilor, un nivel relativ ridicat in cazul unei adunari a opozitiei.O manifestatie similara contra restrictiilor pe Internet a adunat doar aproximativ 1.000 de persoane la Moscova in august.Manifestanti au agitat pancarte cu sloganuri antiguvernamentale si steaguri ruse, scandand "Putin este un hot" sau "Nu ramaneti tacuti", au constatat jurnalisti AFP la fata locului."Toata luma are dreptul sa aleaga", a declarat pentru AFP Tatiana Filatova, o pensionara. "Atunci cand traim dupa reguli stricte, viata devine anosta, iar cerul gri".Opozantul Alksei Navalnii s-a adresat multimii, multumindu-i cofondatorului Telegram Pavel Durov ca a creat mesageria criptata, apreciata de numerosi rusi.