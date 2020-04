Dupa ce a amanat parada de 9 mai, Rusia plaseaza mii de militari in carantina

Ziare.

La defilare urmau sa participe circa 15.000 de militari, insa presedintele Vladimir Putin a amanat evenimentul pentru o data care inca nu a fost stabilita, din cauza epidemiei de COVID-18, scrie Reuters.Luna aceasta au fost difuzate imagini de televiziune de pe un teren de instructie de langa Moscova, in care militarii, in randuri stranse, nu respectau distantarea sociala si nu purtau masti de protectie pentru a limita raspandirea coronavirusului.Toti soldatii respectivi au fost trimisi inapoi in garnizoanele din intreaga Rusie, unde vor ramane izolati 14 zile, a precizat canalul de televiziune Zvezda al Ministerului Apararii.Ministerul nu a precizat daca este vorba de o masura strict preventiva sau daca au existat cazuri de imbolnavire in randul fortelor armate. Vehiculele, trenurile si aeronavele folosite pentru transportul militarilor urmeaza sa fie dezinfectate, iar pentru deplasare soldatii au primit echipamente de protectie individuala.Desi nu s-a comunicat oficial punerea sub observatie medicala a vreunuia din militarii implicati, presa rusa sugereaza ca mai multi din cei care se pregateau pentru parada au fost infectati cu coronavirus.Comandantul scolii de cadeti Nahimov din Sankt Petersburg, care participase la repetitii, a declarat publicatiei Fontanka inca de joia trecuta ca este internat in spital, cu febra, si ca a fost testat pentru coronavirus, insa nu cunoaste rezultatul. Ziarul Kommersant a scris saptamana trecuta ca trei militari sunt contaminati cu coronavirus si 133 sunt sub observatie.Ministerul Apararii a transmis prin agentia RIA ca situatia este stabila si controlabila, insa ulterior a comunicat ca au fost depistati pozitiv 14 militari si un membru al personalului civil de la o scoala de cadeti din regiunea Tiumen din Siberia.